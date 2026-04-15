ローソンに「ペヤング 激辛」のやきそば、おにぎりが登場。激辛ソース入り【エリア限定】

ローソンは4月14日から、関東甲信越地区の店舗で「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」(559円)、「激辛ペヤングおにぎり」(192円)の2品を発売中です。

ペヤング「激辛」シリーズがコラボ！

今回発売する商品は、群馬県伊勢崎市に本社を置くまるか食品のロングセラー商品「ペヤング」シリーズの中でも人気が高い「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナルメニューです。

「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」は、麺にあおさや削り節を混ぜ合わせ、和風だしを加えており、辛さだけではなく旨味も感じられるといいます。



付属の激辛ソースを自身で量を調整しながら加えることで、好みの辛さにできるのもポイント。

「激辛ペヤングおにぎり」は、ご飯を炊く時と炊き上がった後の2回激辛ソースを入れたそばめし風おにぎりで、ペヤングの特徴である「ふりかけ」を混ぜ込んでいます。

ともに販売は関東甲信越地区（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）のローソン店舗です。

激辛好きの人は試してみて！

ローソンは昨年8月にもペヤングとコラボした激辛の麺やおにぎり3品を発売しており、その際「激辛ペヤングおにぎり」は特に30～50代の男性に人気が高かったため、今回再発売することになったといいます。

激辛好きの方はもちろん、「激辛ペヤング」ファンの方も試してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）