ロックフェスコラボ！赤×黒カレー、ファミマ関東限定で登場

ファミリーマートは4月14日より、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド＆ブラックカレー」を関東エリアの約2000店舗で発売します。

関東エリア限定！ロックフェストコラボ

毎年5月に開催される埼玉県の音楽フェス「VIVA LA ROCK」とのコラボで登場する弁当です。

▲レッド＆ブラックカレー 582円

販売地域：埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部

トマトの旨味と酸味を感じられるというレッドカレーと、ビーフの旨味にスパイスの香りを重ね合わせたブラックカレーの2種類が相盛りになっています。

ライスにはイエローライスを使用し、それぞれのカレーに合う仕立てとしています。

■対象商品についているシールを集めるとガチャが引ける企画も！

対象商品に付属するシールを5枚集めると、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」の会場特設ブースでガチャ企画に参加できるキャンペーンも実施します。

対象商品：「レッド&ブラックカレー」

期間：5月3日～6日

景品：VIVA LA ROCK Tシャツ型キーホルダーやスタンプなど

レッドかブラックかじゃない、両方だ！

トマトの酸味とビーフの旨味という対照的な2種類のカレーを同時に味わえるカレーがファミリーマートに登場します。それぞれのカレーにこだわりを感じられそうです！

「VIVA LA ROCK」の会場と連動して、シールを集めるとガチャが引ける企画も実施しているので、フェスに参加する予定のある人はそちらもチェックしてください。

※価格は税込み表記です。