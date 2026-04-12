ロックフェスコラボ！赤×黒カレー、ファミマ関東限定で登場

ファミリーマートは4月14日より、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド＆ブラックカレー」を関東エリアの約2000店舗で発売します。
関東エリア限定！ロックフェストコラボ
毎年5月に開催される埼玉県の音楽フェス「VIVA LA ROCK」とのコラボで登場する弁当です。
▲レッド＆ブラックカレー 582円
販売地域：埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部
トマトの旨味と酸味を感じられるというレッドカレーと、ビーフの旨味にスパイスの香りを重ね合わせたブラックカレーの2種類が相盛りになっています。
ライスにはイエローライスを使用し、それぞれのカレーに合う仕立てとしています。
■対象商品についているシールを集めるとガチャが引ける企画も！
対象商品に付属するシールを5枚集めると、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」の会場特設ブースでガチャ企画に参加できるキャンペーンも実施します。
対象商品：「レッド&ブラックカレー」
期間：5月3日～6日
景品：VIVA LA ROCK Tシャツ型キーホルダーやスタンプなど
レッドかブラックかじゃない、両方だ！
トマトの酸味とビーフの旨味という対照的な2種類のカレーを同時に味わえるカレーがファミリーマートに登場します。それぞれのカレーにこだわりを感じられそうです！
「VIVA LA ROCK」の会場と連動して、シールを集めるとガチャが引ける企画も実施しているので、フェスに参加する予定のある人はそちらもチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
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