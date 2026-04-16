セブンに300円オーブン焼き登場！「チーズもんじゃ」「北海道じゃがいも」など3品

セブン‐イレブンは「オーブン焼き」シリーズ3品を、一部地区を除く全国の店舗にて4月22日より順次発売します。
300円～「北海道産じゃがいも」など登場
「オーブン焼き」シリーズは、風味豊かな削りたてチーズを使用した新しいチルド総菜です。
価格は300円～321円ほどで、副菜やおつまみなど、食卓にもう一品ほしいときに手軽に楽しめるのも特徴。今回3商品が登場します。
▲「あつあつオーブン焼き 国産ブロッコリー」（321円）
国産ブロッコリーに風味豊かな削りたてのチーズをのせて焼き上げています。ブロッコリー本来の甘みと、チーズの香りを楽しめる仕立てで、こんがりした焼き目が食欲をそそり、温めることで削りたてチーズの風味がより一層引き立つといいます。
▲「あつあつオーブン焼き 北海道産じゃがいも」（300円）
北海道産のじゃがいもにチーズとマヨネーズを合わせ、こんがりと香ばしく焼き上げています。じゃがいもの素材の味を活かしながら、マヨネーズとチーズのコクが感じられる味わいに仕上げた、おつまみにもおすすめだという一品です。
▲「あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ」（300円）
もちとキャベツに明太子の旨味とチーズのコクを組み合わせたもんじゃ焼きです。出汁とソースの旨味が広がり、もちとキャベツの食感がアクセントになっています。
もう一品！にちょうどいい
食卓にもう一品欲しい時や、おつまみにもぴったりな「オーブン焼き」シリーズ。
どれもおいしそうで迷ってしまいます。削りたてのチーズの風味を感じながら、あつあつでいただきたいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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