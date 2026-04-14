ヤバ！すべてが1kg「ドミノデカ盛り祭」ポテトもからあげも超ボリューミー

ドミノ・ピザは4月24日～5月10日の期間限定で、「ドミノデカ盛り祭」を開催します。

「ドミノデカ盛り祭」

チーズ、からあげ、ポテトなどほぼ1kg

「ドミノデカ盛り祭」では過去に展開した大容量メニューの復活に加え、新商品も加えたデカ盛りラインアップを展開します。

チーズ、からあげ、ポテトといった人気メニューを大容量で展開し、自宅でシェアしながら楽しめる内容となっています。焼成前後で重量が変動するため「ほぼ1kg」と表記しています。

なお、4月24日～26日は公式オンラインとアプリ限定で注文を受け付け、4月27日以降は電話および店頭注文にも対応します。

■ほぼ1kgウルトラチーズ デリバリー6900円／持ち帰り3450円

2019年に初登場し、レギュラー化を果たしながらも、2025年に終売となった人気商品が期間限定で復活します。

直径約40cmのXLサイズ生地に、焼成前で約1kgに相当するモッツァレラチーズを使用した商品です。

コップ約10杯分に相当するチーズ量とされており、チーズのみを使用した構成が特徴です。焼き上げ時の香りと、とろける食感がポイントといいます。

「ほぼ1kgウルトラチーズ」の他にも、「ウルトラチーズM（約500ｇ）」、「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の3サイズを同時発売します。

・ウルトラチーズM（約500ｇ） デリバリー3900円／持ち帰り1950円

・ウルトラチーズL（約700ｇ） デリバリー5100円／持ち帰り2550円

■ほぼ1kgからあげ 2399円

今回新たに登場するメニューで、通常の約5倍の量とされるからあげを盛り付けています。

Lサイズのピザボックスいっぱいに広がる量感が特徴で、外側の食感と中のジューシーさをあわせ持つ仕立てといいます。

■ほぼ1kgポテト 1499円

2020年に登場した商品で、今回期間限定で復活します。通常の約5倍のポテトフライを使用し、皮つきポテトを大きくカットすることで、厚みのある食感に仕上げています。

別売りのケチャップやBBQソースなどで味変も可能です。

自宅にいながら楽しめるドミノのデカ盛り！

見た目にもインパクトのある「デカ盛りシリーズ」が期間限定でスタートします。自宅にいながらイベント感のある食事が楽しめる点は魅力的！

ボリューム重視でしっかり食べたいときや、複数人でシェアする場面にも合いそうです。ゴールデンウィークのイベントや集まりで注文したら、盛り上がりそうですね。

※価格は税込み表記です。