ヤバ！すべてが1kg「ドミノデカ盛り祭」ポテトもからあげも超ボリューミー

ドミノ・ピザは4月24日～5月10日の期間限定で、「ドミノデカ盛り祭」を開催します。
「ドミノデカ盛り祭」
チーズ、からあげ、ポテトなどほぼ1kg
「ドミノデカ盛り祭」では過去に展開した大容量メニューの復活に加え、新商品も加えたデカ盛りラインアップを展開します。
チーズ、からあげ、ポテトといった人気メニューを大容量で展開し、自宅でシェアしながら楽しめる内容となっています。焼成前後で重量が変動するため「ほぼ1kg」と表記しています。
なお、4月24日～26日は公式オンラインとアプリ限定で注文を受け付け、4月27日以降は電話および店頭注文にも対応します。
■ほぼ1kgウルトラチーズ デリバリー6900円／持ち帰り3450円
2019年に初登場し、レギュラー化を果たしながらも、2025年に終売となった人気商品が期間限定で復活します。
直径約40cmのXLサイズ生地に、焼成前で約1kgに相当するモッツァレラチーズを使用した商品です。
コップ約10杯分に相当するチーズ量とされており、チーズのみを使用した構成が特徴です。焼き上げ時の香りと、とろける食感がポイントといいます。
「ほぼ1kgウルトラチーズ」の他にも、「ウルトラチーズM（約500ｇ）」、「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の3サイズを同時発売します。
・ウルトラチーズM（約500ｇ） デリバリー3900円／持ち帰り1950円
・ウルトラチーズL（約700ｇ） デリバリー5100円／持ち帰り2550円
■ほぼ1kgからあげ 2399円
今回新たに登場するメニューで、通常の約5倍の量とされるからあげを盛り付けています。
Lサイズのピザボックスいっぱいに広がる量感が特徴で、外側の食感と中のジューシーさをあわせ持つ仕立てといいます。
■ほぼ1kgポテト 1499円
2020年に登場した商品で、今回期間限定で復活します。通常の約5倍のポテトフライを使用し、皮つきポテトを大きくカットすることで、厚みのある食感に仕上げています。
別売りのケチャップやBBQソースなどで味変も可能です。
自宅にいながら楽しめるドミノのデカ盛り！
見た目にもインパクトのある「デカ盛りシリーズ」が期間限定でスタートします。自宅にいながらイベント感のある食事が楽しめる点は魅力的！
ボリューム重視でしっかり食べたいときや、複数人でシェアする場面にも合いそうです。ゴールデンウィークのイベントや集まりで注文したら、盛り上がりそうですね。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります