セブンに「コナン」コラボ登場！サッカーボールおにぎりなど6品【エリア限定】

セブン‐イレブンは映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念したコラボ商品を、4月10日より首都圏エリア限定で順次発売しています。

セブンにコナンコラボ商品登場！（首都圏限定）

弁当やおにぎり、パン、スイーツなど全6品を展開し、作品の登場人物や世界観をイメージした商品をラインアップします。

▲コナンの魯肉飯 680円

映画の舞台である横浜と親和性のあるメニューとして展開する魯肉飯です。じっくり煮込んだ豚肉の旨味とスパイスの香りが特徴とされています。

▲コナンのサッカーボール しらすわかめおむすび 213円

作中のアイテムであるサッカーボールをイメージしたおにぎりです。しらすとわかめを混ぜ込み、さっぱりとした味わいに仕立てています。

▲千速と重悟の大盛ナポリタン 594円

横浜発祥といわれるナポリタンを大盛サイズで提供します。薄削りのチーズをかけることで、風の女神「萩原千速」の白い羽を表現しています。

▲蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ 203円

阿笠博士の発明品である「蝶ネクタイ型変声機」をイメージしたデニッシュパンです。生地の中にチョコクリームを入れています。

▲松田の分解ちぎりパン（チョコクリーム） 205円

作中に登場する分解が得意な「松田陣平」をイメージした、分解して食べられる仕様のちぎりパンです。黒いパン生地の中にチョコクリームを入れた商品です。

▲世良・蘭・園子のなかよしふんわりシフォン 421円

カップ仕立てのシフォンケーキで、軽い食感の生地にホイップクリームを合わせた商品です。スプーンで食べる仕様となっています。

映画公開に合わせて全力コラボ！

今回のコラボは、見た目の遊び心とメニューの幅広さが印象的です。食事系からスイーツまでそろっているので、いろいろ試したくなるラインアップです。

先週公開となった映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とあわせて楽しめる内容になっているので、気分を盛り上げたいタイミングにぴったり。この機会に店舗でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。