バラエティーで活躍できるグラドルの育成を目的にした新番組「グラてん道場」の公開収録が1月29日に上野ニコニコ劇場で行なわれ、蒼音おんぷ（あおね・おんぷ）さん、板野優花（いたの・ゆうか）さん、栗原もみじ（くりばら・もみじ）さん、胡蝶らん（こちょう・らん）さん、瑚春（こはる）さん、空見みあ（そらみ・みあ）さん、宗像茜衣（むなかた・あい）さんの7人が登場した。

ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催されている「グラドルあおてんじょ～!!」の姉妹番組として企画されたグラてんは、公開収録によるトークと水着撮影会、チェキ会を組み合わせたイベント。ここで人気を集めた出演者は、グラドルあおてんじょ～!!にも出演できるようにするという。

――それぞれの自己紹介、番組への意気込みなどを聞かせてください。

【蒼音おんぷ】 いま19歳なので、若さとフレッシュ感を押し出しながらがんばりたいです。グラビア的なところで挙げますと、白い肌とくびれが自分の魅力だと思っています。憧れは頓知気さきな（とんちき・さきな）さんです。

【板野優花】 バラエティー色の強い企画への参加はあまりなかったし、公開収録では関西人らしい言葉づかいで、ファンの方々が知るいつもの板野優花とはちょっと違う部分を出していきたいです。

【胡蝶らん】 「見た目がクール」「女王様っぽい」とよく言われるのですが、話してみたら意外と妹気質だというギャップがチャームポイントです。いま23歳です（笑）。普段は撮影会モデルをやっているので、遊びに来てくれたらうれしいです。

【瑚春】 キャッチコピーは（大きな胸を活かした）「国民的バイン様」です。元アイドルなのでフライヤー配りが特技。「ミス東スポ 2026」でSNS・メディアPR賞をいただけたし、今年はグラビア活動をがんばります！

【栗原もみじ】 あまり知られていませんが結構おしゃべりで、実際に会ったら「めっちゃよく話すね」「騒々しい」と言われるほど。そういう内なる自分をさらけ出しながら、「バラエティー＝栗原もみじ」という流れを作っていきたいです。

【空見みあ】 「コスマップ撮影会」のメインMCもやっていますが、グラてん道場はトークにちょっとセクシーな発言も。オトナのコスマップという感じでみなさんに楽しんでもらえたらと思います。

【宗像茜衣】 普段は会社員で経理と事務をやっています。土日だけ撮影会などに出てグラビア活動していますが、トークイベントは初めてだったので出演できてよかったです。将来は女優業をやりたいと考えています。

板野さんは「ミスヤングチャンピオン 2023」と「ミスFLASH 2026」、空見さんは「ミスSPA! 2025」、胡蝶さんは「ミス湘南 2025」のグランプリ受賞者。豪華なキャスティングもグラてん道場の魅力と言えるだろう。次回は2月17日に「人形町劇場 rabbit」で開催される予定だ。