肉×寿司食べ放題！天然まぐろも、120分制　これは事件

和食さとは4月9日～5月27日の期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題コース」を提供中です。

肉＆寿司食べ放題に「天然めばちまぐろ」も追加！

和食レストラン「和食さと」では、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」という名前で、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の120分制の食べ放題コースを提供しています。



今回、牛＆豚プレミアムコースと黒毛和牛コースに天然めばちまぐろを追加した期間限定コースを用意。

しゃぶしゃぶのコースでは、牛カルビ、豚バラなど6種のお肉が食べ放題（黒毛和牛コースでは黒毛和牛も追加）。さらに寿司やソフトクリームも食べ放題の対象です。

＜天然めばちまぐろメニュー＞

通常の食べ放題メニューに加え、厳選された天然めばちまぐろを使用したメニューも食べ放題で楽しめます。



「まぐろのお造り」をはじめ、定番の「赤身にぎり」「炙りにぎり」や「ザクザク醤油にぎり」「まぐろと長芋の手巻き寿司」など、複数の寿司メニューがラインアップ。



さらに、「まぐろの山かけ」や「まぐろのユッケ仕立て」、混ぜて食べる「まぐろキムチ」「まぐろしぐれ煮」といった一品料理も用意。さらに「まぐろの山かけ丼」も用意されています。



■天然めばちまぐろ食べ放題コース

期間：4月9日～5月27日

制限時間：120分

対象：

■さと式焼肉

天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース 5599円

天然まぐろ＆黒毛和牛コース 7689円



■さとしゃぶ・さとすき（しゃぶしゃぶ＆すきやき）

天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース 5269円

天然まぐろ＆黒毛和牛コース 7659円

肉に寿司にマグロに！贅沢三昧

しゃぶしゃぶや焼肉だけではなく、天然まぐろも楽しめる食べ放題コース。天然まぐろは、お造りから寿司、一品料理まで一気に楽しめます。山かけなど、食べ方のバリエーションが用意されている点が魅力的ですね。



お値段は少し高めですが、家族団らんや特別な日に、お肉＆まぐろ食べ放題を体験しに足を運んでみては？



※価格は税込み表記です。