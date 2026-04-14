【本日発売】松屋「ごろごろ煮込みチキンカレー」再び

牛めしの松屋は「ごろごろ煮込みチキンカレー」を本日4月14日10時より発売します。
▲ごろごろ煮込みチキンカレー 890円
鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキンが、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレーに埋もれる、食べ応え満点の一皿。みそ汁付き・
約1ヶ月間の期間限定です。
・関連記事：【悲報】松屋「ごろチキ」復活もレギュラーならず…1ヵ月で終了予定
※記事中の価格は税込み
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牛めしの松屋は「ごろごろ煮込みチキンカレー」を本日4月14日10時より発売します。
▲ごろごろ煮込みチキンカレー 890円
鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろのチキンが、クセになる辛さが特徴のスパイスをきかせたオリジナルカレーに埋もれる、食べ応え満点の一皿。みそ汁付き・
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