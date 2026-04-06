Pixioコラボ第12弾はXXLマウスパッド！ しまりすゆきち描き下ろしデザイン

Hameeが運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」が、しまりすゆきち氏による描き下ろしイラストをデザインしたXXLマウスパッドを発売する。価格は4,980円で、4月6日から予約販売が開始されている。
Pixioが実施するクリエイターコラボレーション企画第12弾では、人気イラストレーターしまりすゆきち氏による「ゲーミング」と「ホッピング」という2種類のデザインのXXLマウスパッドが展開される。それぞれのデザインが、デフォルメされたキャラクターや背景を特徴としており、ゲーマーに向けた「自分らしさ」を応援するアイテムとして注目を集めている。
このスペシャルなコラボレーションを記念して、先着購入者限定でしまりすゆきち氏のサイン入りステッカーやオリジナルPC壁紙がプレゼントされるキャンペーンも実施される。コラボデザインのXXLマウスパッドはPixio公式ストア、Amazon、楽天、Yahoo!などで購入可能である。
Pixioのクリエイターズコラボレーション企画は、クリエイターの個性を尊重し新しいカルチャーの共創を目指す取り組みであり、今後も様々なアーティストとコラボレーションが予定されている。今回の企画を通じて、ゲーマーに独自のデスク環境を提供し、理想的なゲーム部屋の実現をサポートする。
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