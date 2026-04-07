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古いモバイルバッテリーは危険？ CIOが“回収＋15％オフ”乗り換えキャンペーンを開始

2026年04月07日 12時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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　CIOは4月7日、古いモバイルバッテリーからの買い換えで、同社の対象製品が最大15%オフとなる「半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン」を発表した。開催期間は2026年4月7日から4月24日まで。

　同キャンペーンは、CIOまたは他社のモバイルバッテリーのユーザーが対象製品へ買い替える際、古いモバイルバッテリーを後日同社へ送付することなどを条件に、対象製品の割引クーポンを配布するという内容。

　対象店舗はAmazon CIO公式店で、キャンペーン適用にはCIO会員への登録が必要となる。

　キャンペーンの概要は以下のとおり。

●半固体系モバイルバッテリー乗り換えキャンペーン（概要）

■開催期間

・2026年4月7日10時～4月24日23時59分

■対象店舗

・Amazon CIO公式店

■対象製品

・SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.0 SS5K
・SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh
・SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh
・SMARTCOBY Pro SLIM SS
・SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 Pro CABLE SS5K

■申し込み手順

※ キャンペーン利用時にCIO会員への登録が必要

1.専用フォームから仮申請する
2.登録したアドレスに仮申請完了メール（クーポンコード）が届く
3.開催期間中にAmazon CIO公式店で、2で受け取ったクーポンコードを使い対象製品を購入する
4.メールに記載された専用フォームから本申請する
5.回収セットが封書で届く
6.回収製品（古いモバイルバッテリー）を返送用封筒に入れて投函する

　半固体バッテリーはリチウムイオン電池（充電池）の一種。内部の電解質を半固体（ゲル状）にすることで、従来の液体電解質を使った製品と比べて発火リスクが低いとされている。

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