Pixel 10aが海外発表＆日本発売も決定！ スペック＆価格ともほぼ9aと共通も日本でどうなる？

Googleは、ティザー画像でその存在を公表していた「Google Pixel 10a」を海外発表。3月5日に発売する。国内での正式発表はまだだが、日本向けGoogleストアで「発売予定」との表記、スペック表には日本向けモデルの情報もあり、まもなくリリースされるものと思われる。

Pixel 10aの最大の特長は完全にフラット化された背面。Pixel 9aでもカメラ部の出っ張りは編集部実測で0.5mmまで抑えられていたが、これが背面と完全に一体化。ポケットの出し入れでスムーズになり、またどんな場所に置いてもフラットな状態が保たれるとしている。

また、カバーガラスにGorilla Glass 7iを採用して高い耐久性を持つほか、ディスプレーの最大輝度は2000ニト（9aは1800ニト）、ピーク輝度は3000ニト（同2700ニト）と11％明るくなっている点をアピールする。

そのほかのスペックはPixel 9aとの共通点が多い。CPUはTensor G4、メモリーは8GBでストレージは128GBと256GBも2モデル。カメラのスペックはメインが1/2型センサーの4800万画素で、超広角の1300万画素との2眼構成。超解像ズームは最大8倍。

また、Pixel 10で最初にサポートした、iPhoneのAirDropとの連携機能についても対応するとしている。

カラバリはラベンダー、ベリー、フォグ、オブシディアンの4色。米国での価格（税抜）は499ドル（128GB版）とこちらもPixel 9aと同じ。日本でのPixel 9aの価格は7万9900円だったので、これと同水準か、円安の進行でもう少し高くなるだろうか。いずれにしても正式発表を待ちたい。

また、Pixel 10aの新色、ベリーとフォグに合わせて、イヤホンの「Pixel Buds 2a」にも同じ新色が追加されている。