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4月14日からセブン限定で発売

デカいっていいね！約2.5倍のボリューム「ブタメンBIG」

2026年04月08日 16時10分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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でかいっていいね！子供の頃の夢が叶っちゃう

　セブン-イレブンは「ブタメンBIG」を4月14日より順次、全国の店舗で限定販売します。製造メーカーはエースコックで、価格は199円です。

約2.5倍のボリューム「ブタメンBIG」

　「ブタメン」はおやつカンパニーの定番ミニカップ麺。セブン-イレブンでは、このブタメンの大容量版「ブタメンBIG」を2016年から限定商品として販売しています。

　10年目の今年も4月12日の「ブタメンの日」に合わせて登場します。

右が「ブタメンBIG」で右が通常の「ブタメン」。違いも一目瞭然！

　ブタメンBIGは、内容量が87gで、このうち麺は78g。通常のブタメンと比較して、内容量は約2.5倍、麺は約2.8倍というBIGサイズ。

　ブタメンの特徴として、麺は適度な歯切れとなめらかさを併せ持つ角刃（断面が四角形の麺のこと）。麺はしっかりと味付けされています。ちぢれていこることで、コクのあるスープがよく絡み、後味にもリッチな味わいが続くんだとか。

　スープはぶたをメインに、とりやたまねぎ、香辛料をバランスを意識してブレンド。食材の旨味を凝縮した、風味豊かでこってりとしたとんこつ味だとしています。

　かやくはごまのみとシンプル。香ばしさが際立ち、食欲を刺激する仕立てといいます。

早めのチェックを！

　駄菓子の定番の「ブタメン」をボリュームたっぷりに味わいたいというファンの声に応えるかたちで、おやつカンパニーとエースコックのコラボで誕生したのが「ブタメンBIG」の始まりだったそうです。

　毎年食べている人も、そうでない人も、この機会にセブン-イレブンでチェックしてみてはいかがでしょうか。限定販売なので、早めに探しておくのが良さそうです。

　（※文中の価格はすべて税込）

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