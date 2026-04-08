デカいっていいね！約2.5倍のボリューム「ブタメンBIG」

セブン-イレブンは「ブタメンBIG」を4月14日より順次、全国の店舗で限定販売します。製造メーカーはエースコックで、価格は199円です。
約2.5倍のボリューム「ブタメンBIG」
「ブタメン」はおやつカンパニーの定番ミニカップ麺。セブン-イレブンでは、このブタメンの大容量版「ブタメンBIG」を2016年から限定商品として販売しています。
10年目の今年も4月12日の「ブタメンの日」に合わせて登場します。
ブタメンBIGは、内容量が87gで、このうち麺は78g。通常のブタメンと比較して、内容量は約2.5倍、麺は約2.8倍というBIGサイズ。
ブタメンの特徴として、麺は適度な歯切れとなめらかさを併せ持つ角刃（断面が四角形の麺のこと）。麺はしっかりと味付けされています。ちぢれていこることで、コクのあるスープがよく絡み、後味にもリッチな味わいが続くんだとか。
スープはぶたをメインに、とりやたまねぎ、香辛料をバランスを意識してブレンド。食材の旨味を凝縮した、風味豊かでこってりとしたとんこつ味だとしています。
かやくはごまのみとシンプル。香ばしさが際立ち、食欲を刺激する仕立てといいます。
早めのチェックを！
駄菓子の定番の「ブタメン」をボリュームたっぷりに味わいたいというファンの声に応えるかたちで、おやつカンパニーとエースコックのコラボで誕生したのが「ブタメンBIG」の始まりだったそうです。
毎年食べている人も、そうでない人も、この機会にセブン-イレブンでチェックしてみてはいかがでしょうか。限定販売なので、早めに探しておくのが良さそうです。
（※文中の価格はすべて税込）
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