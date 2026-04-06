毎回1品無料！はなまる「定期券」400円で何度も使える

はなまるうどんは3月29日より、「天ぷらおでん定期券」を全国の対象店舗で販売しています。使用期間は5月6日までとなり、期間中は何度でも利用できます。

「天ぷらおでん定期券」は、うどん1杯の購入ごとに天ぷらまたはおでん1品が無料になる仕組みです。対象はうどんのほか、カレーライスやミニ丼、テイクアウト弁当、にこはなセットにも広がっています。

1回の会計につき、注文した杯数分の天ぷらまたはおでんが無料になるため、複数人での利用にも対応しています。テイクアウトでも使用可能です。

また、アニメ「BEASTARS FINAL SEASON」とのコラボ第2弾として、描き下ろしビジュアルを使用した限定デザインの定期券も用意されており、通常デザインと合わせて複数種類から選べます。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■天ぷらおでん定期券 デザイン3種

・「BEASTARS FINAL SEASON」コラボ定期券

・はなまるオリジナル定期券

■天ぷらおでん定期券

販売期間：4月30日まで

使用期間：4月6日まで

内容：1回の会計につき、好きなうどん、カレーライス（単品）、ミニ丼（単品）、テイクアウト弁当、にこはなセット、いずれか1品ごとに、好きな天ぷら・おでんいずれか1品が無料となります。テイクウトでも利用可能。

※他のキャンペーンサービス、割引、クーポンと併用不可

※株主優待券と併用可能

※各種デリバリーサービス、モバイルオーダーでは利用不可

販売価格：400円

実施店舗：全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「高松勅使」各店舗

【定期券利用のみ可能店舗】福岡空港国内ターミナルビル、ミーナ天神、エキア谷塚

【定期券未販売・利用不可店舗】東京競馬場、赤坂一ツ木通り、竹清有明ガーデン、竹清アリオ倉敷、竹清LECT、手打ちと創造多肥

▲天ぷら 各種 90円～270円

▲おでん 各種 120円～270円

はなまるうどんに通うほどお得に！

「天ぷらおでん定期券」は、うどん１杯ごとに天ぷらまたはおでん1品が毎日無料になるので、期間中は使えば使うほどお得になります。

家族や友人などグループで利用する際も、天ぷら定期券1枚で、1会計につきうどんの杯数分の天ぷら／おでんが無料になるのはうれしいですね。

はなまるうどんをよく利用する人は、「天ぷらおでん定期券」を購入して損はなさそうです。近くの店舗でチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。