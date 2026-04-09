どん兵衛×U.F.O.コラボ！いったいどんな味？

日清食品は、「日清の汁なしどん兵衛 だしソース焼うどん」、「日清焼そばU.F.O. だしソースきつね焼そば」（各268円）を4月20日に全国で発売します。
どん兵衛×U.F.O.って！？
1976年に発売した「日清のどん兵衛」と「日清焼そばU.F.O.」は、それぞれ和風カップ麺とカップ焼そば+油そばのカテゴリーでNo.1の売上を誇るロングセラーブランドです。
今回、発売50周年を記念し、"進撃されたらうまくなった"をコンセプトに、「どん兵衛」の"だし感"と「U.F.O.」の"ソース感"を掛け合わせた商品2品を発売します。
「日清の汁なしどん兵衛 だしソース焼うどん」は、「どん兵衛」ならではのもっちりとしたうどんに、"ソース感"7割、"だし感"3割で仕上げた"特製だしソース"を合わせています。
ソースの香ばしさが広がり、かつおだしのうまみが余韻を残し、「U.F.O.」でおなじみのふりかけが、青のりの香りと紅しょうがの酸味でアクセントを加えるそうです。
「日清焼そばU.F.O. だしソースきつね焼そば」は、「U.F.O.」ならではのコシのある中太ストレート麺に、"だし感"7割、"ソース感"3割で仕上げた"特製だしソース"を合わせています。
かつおだしのうまみとソースのコクが重なり合った厚みのある味わいだといい、「どん兵衛」をイメージしてかつお節粉末と七味を合わせた「特製追いだし粉」をかけることで、だしの香りが引き立ち、ピリッとした辛みが後味を引き締めるそうです。
だんだん気になってきた！
パッケージは「どん兵衛」と「U.F.O.」が互いのロゴを突き破る、インパクト抜群のデザインも印象的な新商品。
「どん兵衛」と「U.F.O.」ならではのだしとソースが混ざり合ってどんな味わいになるのか、気になります！これは食べてみたい！
（※文中の価格はすべて税込）
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