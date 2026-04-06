約1000円でごはんお替り自由！ランチ「カレーうどん鍋膳 」も。これは間違いない！

しゃぶしゃぶどん亭は4月3日より、平日16時まで提供している日替わりランチメニューをリニューアルしました。対象は全31店舗で、鍋仕立てにこだわった鍋膳メニューとして展開します。

今回のリニューアルでは、従来のラインアップに加えて明太子豆乳や鶏白湯といった新しい鍋メニューが加わります。

ごはんと香の物が付いた構成に加え、ごはんのお替りが自由となっており、手軽さと満足感の両立を図った内容です。さらに日替わりランチにドリンクバーを組み合わせたセットも新たに用意されています。

鍋を中心にしたランチメニューで、曜日ごとに内容が異なります。いずれもごはんと香の物が付き、ごはんはお替り自由です。

お替り自由のごはん付きで1078円のランチが進化！

・【月曜】肉吸いうどん鍋膳（鶏ごぼうごはん付き） 1078円

やさしい和風だしに牛肉と玉ねぎの旨みを合わせたうどん鍋です。鶏ごぼうごはんがセットになっており、だしの風味とともに味わえます。

・【火曜】明太子豆乳鍋膳 1078円

新たに登場するメニューで、豆乳のまろやかさに明太子の塩味と風味を組み合わせています。

加熱によってだしに溶け込み、具材と一体感のある味わいになるといいます。

・【水曜】ももとつみれの鶏白湯鍋膳 1078円

こちらも新商品で、鶏白湯スープをベースに鶏もも肉と鶏つみれを組み合わせた鍋膳です。白濁したスープのコクと素材の旨みを引き出したといいます。

・【木曜】豚にんにく味噌鍋膳 1078円

豚バラ肉を特製味噌だしで煮込んだメニューです。にんにくの香りと味噌の旨みを組み合わせた味付けが特徴とされています。

・【金曜】牛カレーうどん鍋膳 1078円

牛肉とうどんをカレーだしで煮込んだ鍋膳です。和風だしとスパイスの組み合わせによる味わいが特徴とされています。

・日替わりランチ＋ドリンクバーセット 1200円

日替わりランチにドリンクバー（単品275円）を組み合わせたセットで、単品の組み合わせよりも価格を抑えられます。

どん亭の日替わり鍋が新作入りで刷新！

どん亭の日替わりランチは、鍋をベースにしたランチで、ごはんがお替り自由という、満足度が高い内容です。今回、明太子豆乳や鶏白湯が新しく加わり、気分転換にもなりそうです。

気になるメニューの日に、足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。