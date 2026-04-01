パズルミニゲーム「山手通四十六次」を実装！ 4月13日まで遊べる
『アリス・ギア・アイギス』のプリントシール機が登場！「アリスギアプリント写真館」の展開決定【エイプリルフール】
コロプラは4月1日、Android／iOS／PC（DMM GAMES）向け武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス』（以下、アリスギア）について、プリントシール機「アリスギアプリント写真館」の展開を決定したと発表。
詳細は特設サイトや『アリスギア』公式X（@colopl_alice）をチェックしよう。
【特設サイト】
https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/aps2026/
※本記事で紹介している「アリスギアプリント写真館」の展開は、エイプリルフール用の架空イベントです。ご了承ください。
ただし、下記のキャンペーン・ゲーム内ミニゲームは実施しているので、ぜひ参加してみよう！
【プリントシールステッカーが当たるキャンペーンも実施！】
プリントシール機「アリスギアプリント写真館」の特設サイト公開を記念して、抽選でアリスギアプリントシールが当たるキャンペーンを実施。『アリスギア』の公式X（@colopl_alice）をフォローしたうえで、特設サイトからアクトレスのプリントシールをシェアすることで応募完了となる。
期間：2026年4月1日0時～4月1日23時59分（予定）
プレゼント内容：プリントシールステッカー……15名
特設サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/aps2026/
【夜露を導いて困っている人々を助けよう！ 「山手通四十六次」公開！】
4月1日の「ミニゲームの日」を記念して、パズルミニゲーム「山手通四十六次（やまてどおり しじゅうろくつぎ）」を公開。主人公の夜露をうまく誘導して、困っている人々をたくさん助けながらハイスコアを目指そう。
本作は『アリス・ギア・アイギス』のホーム画面に置かれたPCからプレイできるので、この機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。
※本作は2026年4月13日14時59分までお楽しみいただけます。
【ゲーム情報】
タイトル：アリス・ギア・アイギス
ジャンル：武装カスタマイズアクション
配信：コロプラ
開発・運営：ピラミッド
プラットフォーム：Android／iOS／PC（DMM GAMES）
配信日：配信中（2018年1月22日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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※コロプラおよびコロプラロゴは、コロプラの登録商標です。
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※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
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