コロプラは4月1日、Android／iOS／PC（DMM GAMES）向け武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス』（以下、アリスギア）について、プリントシール機「アリスギアプリント写真館」の展開を決定したと発表。

詳細は特設サイトや『アリスギア』公式X（@colopl_alice）をチェックしよう。

【特設サイト】

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/aps2026/

※本記事で紹介している「アリスギアプリント写真館」の展開は、エイプリルフール用の架空イベントです。ご了承ください。

ただし、下記のキャンペーン・ゲーム内ミニゲームは実施しているので、ぜひ参加してみよう！

【プリントシールステッカーが当たるキャンペーンも実施！】

プリントシール機「アリスギアプリント写真館」の特設サイト公開を記念して、抽選でアリスギアプリントシールが当たるキャンペーンを実施。『アリスギア』の公式X（@colopl_alice）をフォローしたうえで、特設サイトからアクトレスのプリントシールをシェアすることで応募完了となる。

期間：2026年4月1日0時～4月1日23時59分（予定）

プレゼント内容：プリントシールステッカー……15名

特設サイト：https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/aps2026/

【夜露を導いて困っている人々を助けよう！ 「山手通四十六次」公開！】

4月1日の「ミニゲームの日」を記念して、パズルミニゲーム「山手通四十六次（やまてどおり しじゅうろくつぎ）」を公開。主人公の夜露をうまく誘導して、困っている人々をたくさん助けながらハイスコアを目指そう。

本作は『アリス・ギア・アイギス』のホーム画面に置かれたPCからプレイできるので、この機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

※本作は2026年4月13日14時59分までお楽しみいただけます。

【ゲーム情報】

タイトル：アリス・ギア・アイギス

ジャンル：武装カスタマイズアクション

配信：コロプラ

開発・運営：ピラミッド

プラットフォーム：Android／iOS／PC（DMM GAMES）

配信日：配信中（2018年1月22日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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※コロプラおよびコロプラロゴは、コロプラの登録商標です。

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※そのほかすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。