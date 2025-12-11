コロプラは12月11日、Android／iOS／PC（DMM GAMES）向けゲーム『アリス・ギア・アイギス』（以下、アリスギア）について、「コトブキヤ × アリス・ギア・アイギス グランデフェス」を開催。

グランデフェスでは「コトブキヤ（壽屋）」タイトルとのゲームコラボレーションイベントの開催や「コトブキヤショップ（壽屋）」とのコラボレーションを開催する。開催期間はそれぞれのイベントで異なるので、下記をチェックしてほしい。

▼『コトブキヤ』コラボアナザーキャラクター発表PV

■グランデフェス第1弾『フレームアームズ・ガール』コラボ実施中！

「コトブキヤ × アリス・ギア・アイギス グランデフェス」の第1弾として、『フレームアームズ・ガール』との各種コラボを実施している。

※各キャンペーンやアップデートの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

●新イベント「GO！GO！轟雷改」開催中！

新規エピソードが楽しめるコラボイベントが開催中。イベントをプレイすると、轟雷とあおの新しいギアのレプリカ版や、アクトレスたちが着用可能な「私立若葉女子高校制服」などのアイテムが無料で入手できる。期間は、2026年1月31日14時59分（予定）まで。

●「轟雷」＆「源内 あお」のアナザーが新登場！

アナザー★4キャラとして新たな姿となった、「轟雷【改】（CV：佳穂 成美さん）」と「源内 あお【轟】（CV：日笠 陽子さん）」のピックアップスカウトが開催中。期間は、2026年1月5日14時59分（予定）まで。

●期間中ログインでコラボ★3キャラをプレゼント！

期間中にゲームにログインすると、「轟雷」と「源内 あお」の★3キャラを受取箱へプレゼント。期間は、2026年1月31日14時59分（予定）まで。

※プレゼントされる★3キャラは、コラボ期間中に順次追加予定です。

●「カラットショップ コトブキヤコラボ GRANDE FES」開催中！

『フレームアームズ・ガール』コラボキャラの新コスチュームが購入できる、期間限定のカラットショップが開催中。期間は、2026年1月31日14時59分（予定）まで。

※ラインナップはコラボ期間中に順次追加予定です。

●「コトブキヤ × アリス・ギア・アイギス グランデフェス」順次開催！

第1弾の『フレームアームズ・ガール』コラボに続いて、第2弾、第3弾として復刻コラボイベントの開催を予定している。今後の情報もお見逃しなく。