“キーの文字がない”HHKB登場　究極の没入キーボード

PFUは3月13日、真のプロフェッショナルを志すユーザーに向けて「HHKB無刻印セット」をPFUダイレクト本店で販売開始する。販売期間は3月13日から5月31日までとなり、他では販売されない限定セットだ。

この特別セットは、HHKBシリーズの人気モデル「HHKB Studio」「HHKB Professional HYBRID Type-S」「HHKB Professional Classic Type-S」と、刻印のない無刻印キートップを含んでいる。無刻印のキートップは視覚的ノイズを排除し、クリエイティブな作業に没入しやすい環境を提供する。自分なりのカスタマイズが可能な点もプロにとって魅力的で、キーマップ変更ツールで自由なキー配列を楽しむこともできる。

価格は「HHKB Studio 無刻印セット」が45,600円から、「HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印セット」が38,450円から、「HHKB Professional Classic Type-S 無刻印セット」が33,500円からとなる。すべて特別セット価格での提供だ。購入はPFUダイレクト本店でのオンライン注文に限られ、「クレジットカード」「PayPay」「AmazonPay」「paidy」など多様な支払い方法もサポートされている。

さらに、HHKB購入者を対象に3月31日まで「HHKB新生活応援キャンペーン」も開催中。合計30名に、最大4万円分のAmazonギフトカードが抽選で当たるという。新しいタイピング体験に興味があるなら、このチャンスを逃す手はない。