え、これ9,990円でいいの？ “そのまま渡せる”キッズタブレット「Amazon Fire HD 8 キッズプロ」が半額

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【Amazonタイムセール】

Amazon Fire HD 8 キッズプロ（8インチ）をチェック！

Amazon Fire HD 8 キッズプロ（8インチ）がAmazonタイムセール対象。参考価格19,980円のところ、50％オフの9,990円で販売中。

外出先の待ち時間や手が離せないとき、子どもをどう落ち着かせるかで悩む場面は多い。スマホを渡すのは不安、でも任せられるものは欲しい。そうした場面で選ばれているのが、このキッズタブレット。

本も動画も、最初から使える

Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ)は、本を読んだり、動画を見たり、学習アプリで遊んだりと、子ども向けのコンテンツが最初からまとめて使えるため、あとからアプリを探す必要がない。

何してるか、あとで分かる

どのコンテンツをどれくらい使ったかをあとから確認でき、利用時間の制限や使える内容の調整もできるため、使いすぎも防ぎやすい。

落としても使いやすい。壊れても交換できる

専用カバーが最初から付属し持ち運びもしやすく、水濡れや画面破損でも対象になる2年間の限定保証が付いているため、万が一のときも買い直しになりにくい。