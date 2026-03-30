Amazonセール情報大紹介！ 第1537回
え、これ9,990円でいいの？ “そのまま渡せる”キッズタブレット「Amazon Fire HD 8 キッズプロ」が半額
2026年03月30日 14時00分更新
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【Amazonタイムセール】
Amazon Fire HD 8 キッズプロ（8インチ）をチェック！
Amazon Fire HD 8 キッズプロ（8インチ）がAmazonタイムセール対象。参考価格19,980円のところ、50％オフの9,990円で販売中。
外出先の待ち時間や手が離せないとき、子どもをどう落ち着かせるかで悩む場面は多い。スマホを渡すのは不安、でも任せられるものは欲しい。そうした場面で選ばれているのが、このキッズタブレット。
本も動画も、最初から使える
Amazon Fire HD 8 キッズプロ (8インチ)は、本を読んだり、動画を見たり、学習アプリで遊んだりと、子ども向けのコンテンツが最初からまとめて使えるため、あとからアプリを探す必要がない。
何してるか、あとで分かる
どのコンテンツをどれくらい使ったかをあとから確認でき、利用時間の制限や使える内容の調整もできるため、使いすぎも防ぎやすい。
落としても使いやすい。壊れても交換できる
専用カバーが最初から付属し持ち運びもしやすく、水濡れや画面破損でも対象になる2年間の限定保証が付いているため、万が一のときも買い直しになりにくい。
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