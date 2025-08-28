AMD Ryzen 9 9950X3D2に対応！ ASRockのAM5マザーボードがBIOSアップデートで進化
ASRockは3月27日、最新のAMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサに対応したAM5マザーボードの完全サポートを発表した。
AMD Ryzen 9 9950X3D2デュアル エディションプロセッサは、既に高性能を誇る先代を凌ぐ性能を持ち、ゲーマーだけでなくクリエイターや開発者にも理想的な選択肢となる。ASRockのAM5マザーボードは、最新のBIOSをASRock公式サイトからダウンロードし、簡単にインストールすることで新しいプロセッサに対応可能である。特にBIOS FlashbackやInstant Flash機能を利用すれば、迅速かつ簡単にアップグレードが行えるという。
対応するAM5マザーボード製品名と動作確認済みのBIOSバージョンは公式サイトで公表されている。該当するBIOSバージョン4.03が対応済みとして挙げられている数多くのモデルがあり、これが最適な互換性を提供するため、BIOSの更新が推奨されている。BIOSのアップデートはASRock公式サイトから行うことができる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります