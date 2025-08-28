AMD Ryzen 9 9950X3D2に対応！ ASRockのAM5マザーボードがBIOSアップデートで進化

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockは3月27日、最新のAMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサに対応したAM5マザーボードの完全サポートを発表した。

　AMD Ryzen 9 9950X3D2デュアル エディションプロセッサは、既に高性能を誇る先代を凌ぐ性能を持ち、ゲーマーだけでなくクリエイターや開発者にも理想的な選択肢となる。ASRockのAM5マザーボードは、最新のBIOSをASRock公式サイトからダウンロードし、簡単にインストールすることで新しいプロセッサに対応可能である。特にBIOS FlashbackやInstant Flash機能を利用すれば、迅速かつ簡単にアップグレードが行えるという。

　対応するAM5マザーボード製品名と動作確認済みのBIOSバージョンは公式サイトで公表されている。該当するBIOSバージョン4.03が対応済みとして挙げられている数多くのモデルがあり、これが最適な互換性を提供するため、BIOSの更新が推奨されている。BIOSのアップデートはASRock公式サイトから行うことができる。

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