リュックに風、つけませんか？ 日傘にも付くクリップ扇風機が風速1.8倍に

リュックに風をつける——そんな発想の小型扇風機が、さらにパワフルになった。ドウシシャは3月25日、クリップで取り付けられる小型扇風機「コンパクトターボファン ミニクリ」（型番：FSB-63B）を4月10日に発売すると発表した。価格は3278円。同社の公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店で販売する。

風速1.8倍でもサイズそのまま

リュックや日傘に付けてハンズフリーで涼める

本製品は、同社が2020年から展開している「ミニクリ」シリーズの新モデル。従来モデル「コンパクトファン ミニクリ」のコンパクトなサイズ感や静音性を維持しつつ、内蔵モーターを変更することで風速を従来比約1.8倍に引き上げた。サイズはそのままで風だけ強くなる、うれしい進化だ。

最大のポイントは、本体のクリップでリュックのショルダーストラップや日傘の中棒、ベビーカーなどにそのまま取り付けられること。移動中も両手がフリーなまま風を浴びられるので、暑い日の通勤や子どもとのお出かけで重宝しそうだ。

クリップは水平方向に360度回転し、ファン部分は最大180度の開閉が可能。クリップ部分が平らな形状になっているため、卓上に置いてデスクファンとしても使える。使わないときはファン部分を折りたたんでコンパクトに収納できる。外でも中でも活躍する一台だ。

風量は弱・中・強の3段階で調整可能。使用時間は強モードで約2時間、弱モードで約7.5時間。充電はUSB Type-Cに対応し、約3.5時間でフル充電できる。本体サイズは閉じた状態で約幅8.5×奥行7.5×高さ6.5cm、本体質量は約140gと軽い。カラーはグレーとベージュの2色展開だ。