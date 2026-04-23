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えっ、ハンディファンでニオイ対策!? シャープがプラズマクラスター搭載機を5月28日発売

2026年04月23日 10時00分更新

文● サクラダ　編集●飯島恵里子／ASCII

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ラズマクラスターを搭載するハンディファン「プラズマクラスター オウルフローハンディファン」（PJ-HS01）

　シャープは4月23日、プラズマクラスターを搭載するハンディファン「プラズマクラスター オウルフローハンディファン」（PJ-HS01）を発表した。5月28日に発売する。価格はオープンで、実売予想価格は9900円前後、月産は1万5000台。カラーはブラック系メタリックアッシュ（PJ-HS01-B）とピンク系フロストピンク（PJ-HS01-P）の2色。

ピンク系フロストピンク（PJ-HS01-P）

ブラック系メタリックアッシュ（PJ-HS01-B）

動作温度最大60度のリチウムイオン電池と難燃樹脂で、夏の高温環境を想定した安心設計

　近年、ハンディファンに内蔵したリチウムイオン電池が高温にさらされて発煙・発火する事故が夏場に報告されている。PJ-HS01は、こうした夏の高温環境（最大40度）での使用を想定した安心設計を打ち出した。電池には動作温度最大60度（放電時）のリチウムイオン電池を採用し、周囲を強度が高く燃えにくいアルミ素材と難燃材料を練り込んだ樹脂で覆った。製品の使用温度範囲は約0〜40度、充電温度範囲は約5〜40度としている。

　さらに製品を廃棄する際には、ユーザー自身でリチウムイオン電池を本体から単体で取り外せる構造とした。取り外した電池は、小型充電式電池のリサイクルを推進する一般社団法人JBRCの協力店や協力自治体を通じて回収できる。近年、ごみ収集車や廃棄物処理施設でのリチウムイオン電池の発火事故が社会問題化しており、本体と電池を分離しやすくすることで、リサイクル回収のしやすさに配慮したという。

サーキュレーターの送風構造とフクロウの翼形状を応用

　送風構造には、同社の据え置き型サーキュレーターのノウハウを応用した。ヘッド部分を奥行きのある筒状にして風速を高め、らせん状のグリルで直進性のある風を送り出す。加えて、静音飛行で知られるフクロウの翼形状を応用した「ネイチャーテクノロジー」を採用。ファン断面にふくらみを持たせることで効率よく風をとらえ、グリルに「セレーション」と呼ぶ微細な凹凸を付けることで風切り音を抑えたという。大風量とやさしい運転音を両立させたとしている。

プラズマクラスターで「ミドル脂臭」や衣類の汗臭を消臭

　シャープ独自のイオン発生技術「プラズマクラスター」を搭載。衣類に付着した汗臭に加え、30代半ばから50代半ばの男性に発生しやすいとされる「ミドル脂臭」の消臭もうたう。付着汗臭については、吹き出し方向約10cmの位置に汗臭成分を染み込ませた試験片を置いて「中」運転したところ、約6時間で気にならないレベルまで消臭できたとする。付着ミドル脂臭については、吹き出し方向約50cmの位置に試験片を置いた試験で、約1時間で消臭効果を確認した（いずれも同社調べ）。夏場に気になるニオイ対策としても活用できるという。

重量約200g、リズム運転なら約30時間連続稼働

　本体サイズはおよそ幅77×奥行き54×高さ183mmで、重量は約200g。内蔵電池はリチウムイオン電池（DC3.6V 2350mAh、8.46Wh）で、充電時間は運転停止時で約5時間、充電寿命は約700回。連続運転時間は強で約3時間、中で約10時間、弱で約20時間、リズム運転で約30時間。USB Type-C端子を備え、充電しながらの使用も可能だ。前方向への角度調整機構、ストラップホール（ストラップは別売）、3段階の電池残量表示も搭載する。

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