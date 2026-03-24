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この小ささイイ！ UnihertzのQWERTYキー付きスマホ「Titan 2 Elite」の支援募集開始　6万円強から

2026年03月24日 21時10分更新

文● オカモト／ASCII

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　ASCII.jpでもすでに紹介してきたUnihertzのQWERTYキー付き小型スマホ「Titan 2 Elite」。MWC 2026の会場でデモ機が展示されるなど盛り上がりを見せている。

Unihertz

MWC会場での展示から。オレンジがイイ

Unihertz

こちらもMWC会場でのデモ機の様子

　3月24日21時（日本時間）には、Kickstarterでの支援者募集も開始。これに合わせて、詳細なスペックも公開されている。

Unihertz

主なスペックは2モデルで共通

　用意されるのは「Titan 2 Elite」と「Titan 2 Elite Pro」の2モデル。主な違いはCPU（Dimensity 7400と8400）とストレージ（256GBと512GB）とカメラ（後者は望遠レンズにOIS付き）で、そのほかのスペックは基本共通。

Unihertz

こちらが詳細スペック

　4.03型でほぼ正方形の120Hz対応有機EL、12GBメモリー、4050mAhバッテリー、Android 16など。OSは5年間、セキュリティーアップデートは2031年までの提供を保証している。

Unihertz

OSのバージョンアップは5年間を予定している

　本体サイズは75×117.8×10.4mmで、重量は163gとかなり軽量なのはうれしい点。ネットワークでは5G対応で、n79には非対応なものの4Gのプラチナバンドを含めて、日本のキャリアの主要バンドをサポート。もちろん、今回も日本の技適を取得予定となっている。

　気になる価格については、Titan 2 Eliteが489ドル、Titan 2 Elite Proは579ドルで、Kickstarterでの特別価格（それとは別にEarly Birdも用意される）はそれぞれ389ドル（約6万1000円）と479ドル（約7万5000円）。実際の製品到着は6月と10月。円安傾向がやや恨めしいところだが、オレンジのメタル筐体は実に魅力的。気になる人はKickstarterのプロジェクトページをチェックしてほしい（https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-2-elite-the-5g-keyboard-phone-youve-been-waiting-for?ref=boz96p）。

 

※本記事は、プロジェクトオーナーのプロジェクトが必ず成功することや、プロジェクトの品質、リターン内容を保証するものではありません。プロジェクト進行中に関するトラブル、返金要求、リターン返品要求はプロジェクトオーナーの責任のもと行なわれます。プロジェクト不成立時には製品が届かなかったり、返金が受けられないなどのリスクがあります。出資は自己責任でお願いします。

 

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