ヒレかつ増量！お値段そのまま90→100gに、この機会にまい泉いこっかな！

「とんかつ まい泉」は4月1日～12日の期間、「特製ヒレかつ増量キャンペーン」を全国直営店にて実施します。

90g→100gに増量なのに値段そのまま！

同キャンペーンでは、まい泉の看板メニューである「特製ヒレかつ」の肉量を通常90gから100gに増量し、価格は据え置きで提供します。

▲特製ヒレかつ 832円

厳選した豚肉を使用し、筋を引いて叩く下ごしらえを行ったうえで、まい泉独自の生パン粉をまとわせて揚げた商品です。通常90gのヒレ肉を使用しているところ、キャンペーン期間中は100gに増量して提供します。

ソースは甘口、辛口、サンド用、黒豚用の4種類を用意しており、いずれも野菜や果物を使い、創業当時のレシピをベースに調整しているといいます。

なお、全国直営店にて販売されますが、エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売されません。

この機会にまい泉いこっかな！

まい泉はデパ地下や商業施設に数多く出店している、とんかつ惣菜店です。



今回、看板メニュー「特製ヒレかつ」のお肉を、お値段そのままで増量するといううれしいキャンペーンとなっています。

ごちそうのイメージがあるまい泉ですが、お得感のあるこの機会に利用したくなりますね！

※価格は税込み表記です。