1000分の1で「ちいかわ」登場！ホームパイにレア焼き印が……当たるまで買っちゃいそう

不二家は人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」を4月7日から販売します。
え……、かわいすぎないですか。
え……1000分の1の確率? 出会えたらラッキー
不二家とちいかわのコラボレーションは今回がは初めて。
「アニメちいかわホームパイ」では、作品内の“ホットケーキのはじっこをイメージしたホットケーキ味”が登場し、ホットケーキ＆定番バター味のアソート仕様になっています。13包26枚入りで価格はオープン。
個包装のパッケージにもちいかわが描かれています。デザインは全14種です。
さらに、サプライズが。ホットケーキ味のホームパイには1000分の1の確率で「ちいかわ」の焼き印が入っているんだとか。
見つけたら超ラッキー！
不二家×ちいかわお菓子が続々
不二家は同日4月7日より、「ちいかわ」コラボの商品を他にも複数発売します。一部商品は先行して販売されています。
▲アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）
定番のバニラと、作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージしたプリン味の2種アソートです。
プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを加えて焼き上げた仕様で、プリンをイメージした風味とされています。個包装は全14種のデザインです。
▲アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）
※コンビニ先行で一般販売は4月28日
やわらかい食感が特徴のミルキーで、シュークリーム味に仕上げた商品です。
▲アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）
※4月1日発売
ふわふわの生地にミルキー風味のクリームを詰めた洋生菓子です。ミルキー（ちいかわ）、チョコミルキー（ハチワレ）、苺ミルキー（うさぎ）の3種類を展開します。
・アニメちいかわミルキークッキー
ミルキー風味のしっとり食感のクッキーで、キャラクターをデザインしたパッケージで展開します。
・アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味
※セブン-イレブン限定
一口サイズのヨーグルト味アイスを4粒詰め合わせた商品です。キャラクターデザインのステッカーが全6種からランダムで1枚封入されます。
パッケージも中身も全部ちいかわ！
作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージしたお菓子が出てくるのは、ファンには胸アツです。
「ちいかわ」たちが描かれたパッケージがかわいいくて、見つけたらつい複数買いしたくなるラインアップですね。
日常のちょっとした楽しみに。1000分の1の確率のちいかわ焼き印ホームパイは、もし出会えたらSNSで自慢できそう！
※価格は税込み表記です。
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