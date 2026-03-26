1000分の1で「ちいかわ」登場！ホームパイにレア焼き印が……当たるまで買っちゃいそう

不二家は人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）」を4月7日から販売します。



え……、かわいすぎないですか。

え……1000分の1の確率? 出会えたらラッキー

不二家とちいかわのコラボレーションは今回がは初めて。



「アニメちいかわホームパイ」では、作品内の“ホットケーキのはじっこをイメージしたホットケーキ味”が登場し、ホットケーキ＆定番バター味のアソート仕様になっています。13包26枚入りで価格はオープン。

個包装のパッケージにもちいかわが描かれています。デザインは全14種です。

さらに、サプライズが。ホットケーキ味のホームパイには1000分の1の確率で「ちいかわ」の焼き印が入っているんだとか。



見つけたら超ラッキー！

不二家×ちいかわお菓子が続々

不二家は同日4月7日より、「ちいかわ」コラボの商品を他にも複数発売します。一部商品は先行して販売されています。

▲アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）

定番のバニラと、作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージしたプリン味の2種アソートです。

プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを加えて焼き上げた仕様で、プリンをイメージした風味とされています。個包装は全14種のデザインです。

▲アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）

※コンビニ先行で一般販売は4月28日

やわらかい食感が特徴のミルキーで、シュークリーム味に仕上げた商品です。

▲アニメちいかわペコパフ（ミルキー）／（チョコミルキー）／（苺ミルキー）

※4月1日発売

ふわふわの生地にミルキー風味のクリームを詰めた洋生菓子です。ミルキー（ちいかわ）、チョコミルキー（ハチワレ）、苺ミルキー（うさぎ）の3種類を展開します。

・アニメちいかわミルキークッキー



ミルキー風味のしっとり食感のクッキーで、キャラクターをデザインしたパッケージで展開します。

・アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味

※セブン-イレブン限定

一口サイズのヨーグルト味アイスを4粒詰め合わせた商品です。キャラクターデザインのステッカーが全6種からランダムで1枚封入されます。

パッケージも中身も全部ちいかわ！

作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージしたお菓子が出てくるのは、ファンには胸アツです。



「ちいかわ」たちが描かれたパッケージがかわいいくて、見つけたらつい複数買いしたくなるラインアップですね。

日常のちょっとした楽しみに。1000分の1の確率のちいかわ焼き印ホームパイは、もし出会えたらSNSで自慢できそう！

※価格は税込み表記です。