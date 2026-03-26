限定プレモル「夏風香るエール」がオシャレ！グレフルのような香りって気になる

サントリーは5月19日より、「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉夏風香るエール」を全国で数量限定発売します。350ml／500ml オープン価格。

「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」とファッションブランド「ロンハーマン」がコラボレーションした限定シリーズの第1弾です。

“夏の始まり”をコンセプトに、季節感とブランドコラボの要素を組み合わせた商品となっています。

サファイアホップを使用し、上面発酵酵母で醸造することで、グレープフルーツのような香り立ちと、かろやかな余韻が楽しめる味わいを目指したといいます。アルコール度数は6％です。

パッケージは青色と黄色のグラデーションを背景に、緑のアーチが特徴的なロンハーマンの店舗をモチーフとしたイラストをあしらい、初夏の爽やかさを表現しています。

“夏の始まり”を刻むプレモルが登場

グレープフルーツのような香り立ちや軽やかな余韻は、これからの季節に合いそうですね。まさに“夏の始まり”にぴったりのビールとなっています。

気分をリセットしたいときや、少しゆったり過ごしたい時間に、手にとってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。