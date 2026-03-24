きた！スタバ新作いちごづくし、シュークリームフラペなど3種

スターバックス コーヒー ジャパンは「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」、「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」、「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」を3月25日より発売します。

春のスターバックスにいちごドリンクが登場！

春シーズンにあわせて3つのドリンクが登場します。

▲「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」

Tallサイズのみ 持ち帰り：717円、店内利用：730円

シュークリームを思わせるこんがり香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた一杯です。

鮮やかなストロベリーの色合いと、カスタードクリームを思わせるまろやかなクリーム色が重なり、見た瞬間から気持ちが明るくなるようなポップな印象に仕上げています。

ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、シュークリームのようなコクと満足感がしっかり感じられるそうです。

▲「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」

Tallサイズのみ 持ち帰り：678円、店内利用：690円

「ストロベリーの果実感とミルクの組み合わせによるまろやかな甘さが楽しめ、春から夏にかけての定番として親しまれている一杯です。

オリジナルのストロベリーソースの甘酸っぱさとミルクのコントラストが生み出すハーモニーが、長く愛され続ける理由のひとつなんだとか。



バリスタが仕上げる際にカップの中でマーブル状に重なるピンク色の層は見た目にも華やかで、飲む度に違った印象になるそうです。

▲「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」

Tallサイズのみ 持ち帰り：628円、店内利用：640円

甘酸っぱいストロベリーの風味を、パッションティーの爽やかですっきりとした味わいで楽しめる一杯です。

ソルベティーならではのひんやりとした口当たりに、果実の華やかな酸味が重なり、春の午後など気分をリフレッシュしたいときにぴったりだといいます。

気分も上がる！

ストロベリーシュークリームのような満足感が楽しめる一杯から、定番のフラペチーノ、すっきりと楽しめるティービバレッジまで、その日の気分に合わせていちごを楽しめるドリンク。

見た目も鮮やかな赤色がとっても綺麗。気分まで華やかになりそうです。

（※文中の価格はすべて税込）