ぜひ「龍が如く7」を遊んでほしい。スペースハリアーも、ファンタシーゾーンも、アウトランも楽しめますし……

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龍が如くをもっと遊びたい人に

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

「龍が如く」といえば、セガが2005年から展開している大人向けのアクションアドベンチャーゲームシリーズ。先日発売された、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」をプレイした方も多いでしょう。なんなら、もうクリアしてしまったかもしれませんね。

龍が如くをもっと遊びたい人にオススメするなら、（もうプレイ済みかもしれませんが）「龍が如く７ 光と闇の行方 インターナショナル 新価格版」です。参考価格は1,980円ですが、Amazonでは23%オフの1,527円（3月24日現在）。お買い得ですね。

RPGになっても、龍が如くらしい内容

「龍が如く７」といえば、これまでシリーズの“顔”だった桐生一馬から、春日一番に主人公が交代。しかも、「ドラクエ」や「FF」シリーズを彷彿とさせるRPGになり、驚いた人も多いのではないでしょうか。

自分もかなり面食らいましたが、いざプレイしてみると、やりごたえと爽快感を両立したバランスにうなりました。登場人物たちも、世間からあぶれたものの、懸命に前を向いて生きていく姿勢にあふれている。もちろん、裏社会の闇、社会の巨悪もしっかり描かれています。システムも、ストーリーも、実に龍が如くシリーズらしく仕上がっているのです。

主人公の春日一番も、とても魅力的なキャラクター。声優である中谷一博さんと私は同じ誕生日なので、勝手に親近感が湧いています。

ゲーム内でSEGAの名作も楽しめます

そして、龍が如くの定番コンテンツ（？）、ゲーム内で遊べるゲームも豊富です。本作ではSEGAの名作が多数収録（「スペースハリアー」「ファンタシーゾーン」「アウトラン」「スーパーハングオン」「バーチャファイター2」「バーチャファイター5 ファイナルショーダウン」）。1作でもピンと来たら、買いです。

システムが大幅に変わり、シリーズの“仕切り直し”としてエポックメイキングな作品となった「龍が如く７」。価格も安いので、ぜひ遊んでほしいですね。スペースハリアーもファンタシーゾーンもアウトランも楽しめますし……。