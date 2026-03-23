GIGABYTEが「バイオハザード レクイエム」ゲームコードプレゼントキャンペーンを実施！

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　GIGABYTEは3月23日から9月30日までの期間中、対象のGIGABYTE製品を購入すると「バイオハザード レクイエム」PC版のゲームコードをプレゼントするキャンペーンを実施する。キャンペーンはGIGABYTE製のノートPC、モニター、デスクトップPC、マザーボード、およびグラフィックスカードが対象だ。

　このたび提供される「バイオハザード レクイエム」は、CAPCOMのヒットシリーズ「バイオハザード」の最新作として、シリーズ生誕30周年を祝い2月27日に発売された。FBI分析官「グレース・アッシュクロフト」やエージェント「レオン・S・ケネディ」として恐怖のストーリーを進めることができ、全世界で600万本以上を売上げたという。ファンの期待を超える迫力で、スリリングな体験を提供する。

　キャンペーンの対象となる製品には、NVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070搭載のノートPCやデスクトップPCが含まれるほか、AORUSシリーズのモニターやマザーボード、グラフィックスカードも含まれる。ゲームコードの引換は2026年10月12日まで可能だが、予定数に達した場合は早期終了する可能性があるため、購入を検討している人はお早めに。引換方法などの詳細はGIGABYTEのキャンペーン情報ページで確認できる。

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