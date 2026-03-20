XとInstagramを合わせたフォロワー数は約40万人。歯科衛生士でグラビアでも注目されている近衛りこ（このえ・りこ）さんが、2nd DVD「りこのご褒美」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
10月に配信されたデジタル写真集「Neutral」も好評価。期待が高まるなかでリリースされた2nd DVDは、ナースやOL、近所に住むお姉さんなど、チャプターごとに異なる役柄で魅せるという内容。12月に沖縄で撮影された映像である。
――ロケはいかがでしたか？
【近衛りこ】 日差しの強い場所は苦手ですが、寒い思いをせずに取り組めたのはよかったです。前作にも（千葉県で撮った）海のシーンがあるのですが、そのときは曇り空。今回の沖縄ロケは快晴で、きれいな映像に仕上がったと思います。
――オススメは？
【近衛りこ】 まず挙げたいのは、白衣を着てナースを演じているシーンです。（視聴者の）体温を測ってあげたりするうちに立場が逆転。白衣を脱がされて聴診器を当てられてしまう展開になっています。水色のランジェリーのデザインがすごく気に入っています。
――2つ目は？
【近衛りこ】 OLに扮してクルマで営業に回るシーンです。「仕事に対して集中力がないんじゃないの？」と車内で同僚にブチギレ。これ以外のシーンではあまりキレていない点でオススメしたいです。普段の私もよく怒るほうです。
――キレる近衛さんなんて……まったく想像できないイメージですね。
【近衛りこ】 本編とは別にNG集みたいなメイキングが入っているのですが、そこで監督さんの指示を無視してドアをバンッ！と閉めるシーンも。そこが自分らしいシーンじゃないかなと思っています。嫌いにならないでくださいね（笑）。
――ほか注目は？
【近衛りこ】 （視聴者が）近所のお姉さんの家に遊びに来るシーンです。お風呂を掃除しているときにシャワーで水をかけられてしまう展開。やっぱり濡れた肌はセクシーだと思うので楽しんでほしいです。
なお、歯科衛生士として勤務していた「アキバ歯科」は12月に退職。グラビア活動に力を入れているが、1st DVDイベントに続いて今回も参加チケット完売を達成。女性ファンも多く、支持層の広さや集客力で考えたら、2026年グラビア界の台風の目になる可能性は十分にある。4月28日には、待望の1st写真集「おりこう」も発売予定だ。
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