2025年のSUPER GTのレースアンバサダーで最も小柄。「サーキットのリトルエンジェル」のキャッチコピーで人気を博した葵 成美（あおい・なるみ）さんが、2nd DVD「みらくる」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：117分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

「ミスFLASH 2025」グランプリ受賞者として、昨年はグラビアでも名前を広めた葵さん。11月に千葉県で撮影された2nd DVDは、（視聴者と）2人きりの旅行を楽しむという物語。温泉旅館で過ごす設定になっていて、和のイメージが多いのが特徴である。

――オススメは？

【葵 成美】 まず挙げたいのが、旅館の露天風呂で撮ったシーンです。開放的な気持ちで温泉にも入れて、すごく楽しく撮影ができました。白のブラウス＆黒縁メガネという出で立ちで和室でイチャつくシーンも、その後の展開がおもしろいので推したいです。

――印象に残った衣装は？

【葵 成美】 朝に目を覚ましてあげようと着たのですが、フリルやエプロンが特徴のメイド水着です。こういう衣装は初めてだったし、踊ったり体をくすぐられたりするところが可愛いかなと思います。

――大人っぽさが出せたと思うのは？

【葵 成美】 最後のほうに収録されている、バニーガールみたいな黒のレザー衣装で魅せるシーンです。かなり色っぽい表情で攻めていて、小悪魔っぽい雰囲気に仕上がりました。

――ファンから評判がよかったのは？

【葵 成美】 白のビキニを着て、砂浜ではしゃぐシーンです。やっぱりグラビア王道ですし、「笑顔が似合っているね」という声をたくさんいただけました。SNSでも「いいね」の数が多かったです。11月なので寒かったですが、気合いを入れてがんばりました！

今後はグラビア活動に力を入れる意向で、「イメージDVDにもどんどんチャレンジしたい」との抱負。佐々木萌香さんと同じく、5月27日発売のグラビア誌「水色エモーション vol.4」掲載も決まり、3月23日までの事前予約限定の特典プランも用意。詳細は告知ページで確認してほしい。