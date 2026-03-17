アイドルグループ「LittleSignal」（略称：リトシグ）で活躍中の櫻田みる（さくらだ・みる）さんと心葉りな（このは・りな）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年4月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを3月10日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

2025年7月14日にデビューしたリトシグは、東京を拠点に現在6人のメンバーで数々のライブをこなすグループ。Cream誌上には2人とも2回目の登場となるが、今回はグループメンバーの甘酢えれん（あまず・えれん）さんを入れた制服姿の3ショットも楽しめるのが特徴である（甘酢さんは体調不良でイベントは欠席）。

――撮影はいかがでしたか？

【櫻田みる】 今年に入ってから都内のスタジオでやったのですが、髪をブラウンに染めたばかりだったし、制服のスカートの色もそれに合わせたのがポイント。ファンの方々からも「前回と比べてだいぶ印象が変わったね」「可愛いね」という声が寄せられてうれしかったです。

【心葉りな】 2回目の撮影なのでリラックスできたし、いい表情でカメラと向き合えました。誌面で見せた制服をいま着ていますが、セーラー服とブレザーをいいとこ取りしたデザインがお気に入り。アニメ作品に出てきそうだし、色味もすごく可愛いと思います。

――グループにおける担当やポジションについても。

【櫻田みる】 担当カラーはピンク。歌もダンスもまだ未熟な部分はありますが、爆レス（＝ライブ中にファンと目を合わせたり指差しをすること）は誰にも負けません。みなさんと一緒に盛り上がりたいです！

【心葉りな】 私は緑色担当で、メンバーを支える縁の下の力持ちみたいなポジションでがんばっています。チャームポイントはライブを心から楽しんでいる表情。先日のアイドルフェス「天下一武道館」にも出たのですが、大きなフェスに参加できるグループに成長させたいです。

Cream恒例のイベント参加特典としては、特製マウスパッド（5冊購入）を用意。平日開催だったが、制服姿の2人に会えるということで多くのファンが集まった。ちょっと先の話になるが、7月14日にも都内で1周年ワンマンが開催される予定。詳細の発表を待ちたい。