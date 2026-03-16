GIGABYTE、23.8型144Hzゲーミングモニター「GS24F14」4月発売

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドから、23.8インチ フルHD液晶ゲーミングモニター『GIGABYTE GS24F14』が、4月上旬に発売される。価格はオープン価格となっている。

GIGABYTE GS24F14は、応答速度1msを実現し、動きの速いゲームでも残像を抑えた滑らかな映像表示が可能となる。また、144HzのリフレッシュレートとフルHDの解像度により、高精細かつスムーズなゲーム体験を提供する。これに加え、広色域パネルで鮮やかで自然な色表現を実現し、ゲームの臨場感をさらに高めるという。

さらに、この製品は、エイムスタビライザーやゲームアシストなど、プレイヤーを支援するゲーミング機能が豊富に搭載されている。フリッカーフリー技術にも対応しているため、長時間のプレイでも目の負担を軽減する。また、シンプルでスタイリッシュなデザインが採用され、ゲームプレイはもちろん、日常使用でも違和感なく利用できるだろう。

接続端子は、HDMI 1.4とDisplayPort1.2を各1つ搭載しており、さまざまなデバイスとの互換性を有している。3年間の保証が付き、長期間安心して使用できるのも大きな魅力だ。