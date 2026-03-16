380Hz×Mini LEDの新世代ゲーミングモニター「TITAN ARMY P245MS PRO」

リンクスインターナショナルは、最新の24型ゲーミングモニター「TITAN ARMY P245MS PRO」を3月20日より発売する。これは、Mini LEDと量子ドット技術を搭載し、1152ゾーンのローカルディミングに対応、さらに最大380Hzのリフレッシュレートを誇る製品だ。価格はオープン価格で、全国の家電量販店やPCパーツ専門店、ECサイトにて購入が可能だという。また、27型モデル「TITAN ARMY P275MS PRO」も同日より発売される。

TITAN ARMY P245MS PROは、WQHD (2560×1440) の高解像度とDCI-P3 99%、Adobe RGB 99%の広色域を実現。最大1000nitsの輝度により、色鮮やかな映像表現を可能にし、1152ゾーンのローカルディミング技術は光漏れを抑制し、鮮明な黒の表現も特徴だ。HDMI 2.1ポートを2つ装備し、最新の家庭用ゲーム機のVRRにも対応している。

同モニターは、黒挿入技術とAdaptiveSync機能を併用するDyDs TECH 2.0を搭載し、高リフレッシュレート時の残像感を低減。動きの激しいシーンにおいても明瞭な表示を実現するという。また、量子ドット技術は緑や赤の発色を改良し、工場出荷時に個々にキャリブレーションが施され、正確な色再現を提供する。

さらに、ディスプレイには便利なゲームプレイ支援機能Game+や、2台のPCやゲーム機の映像を分割表示可能なPBP/PIP機能が装備されている。VESAマウントに適応し、スタンドにより正確な上下昇降、チルト、スイーベルが可能なことも利点として挙げられる。