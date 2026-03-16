このページの本文へ

3月18日から

モスバーガー、朝を強化！お手頃「とろったま」てりやきなど“しっかり系”メニューも登場

2026年03月16日 11時25分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

朝からがっつりいこう！

　モスバーガーは3月18日から全国の店舗にて、朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルして発売する。

朝から「しっかり」も！朝モスに「バーガー」2種登場

　モスバーガーでは、オープンから午前10時30分まで、朝食時間帯限定メニュー「朝モス」を展開している。

　今回のリニューアルでは商品ラインアップを拡充。定番のテリヤキバーガーをモーニング仕様にアレンジした「朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」など、朝からしっかりと食べたい人向けの商品も追加する。

▲朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～
　440円、ドリンクセット590円　※ソイパティ変更＋20円

　バンズにチーズとパティ、半熟風たまごをのせ、発売同日よりリニューアルされるテリヤキソースで仕上げた。パティは大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更可能。

▲朝の野菜バーガー ～オーロラソース～
　390円、ドリンクセット540円　※ソイパティ変更＋20円

　さらに「朝の野菜バーガー」も発売。バンズにレタス、トマト、パティ、オニオンスライスをのせ、オーロラソースでさっぱりと仕上げたバーガー。野菜を手軽に摂れる、朝にぴったりの爽やかな味わい。こちらもソイパティに変更可能。

一部店舗でプレートメニューも。旧商品は終売

　また、一部店舗限定で、サラダ、目玉焼き、ソーセージがのったプレートとトースト（ホイップバター付き）がセットのプレートメニューも新登場。トーストは単品でも注文可能。

▲朝モスプレート　＊店舗限定
　460円、ドリンクセット610円　

▲トースト　＊店舗限定
　250円、ドリンクセット400円　

　なお、リニューアル商品の登場を受けて従来の「モーニング野菜バーガー」「モーニング野菜チーズバーガー」「ソイモーニング野菜バーガー」「ソイモーニング野菜チーズバーガー」は終売にとなる。

モスの朝食が強化、いろいろな需要に

　今回のリニューアルでは、“朝外食強化"をうたっていて、従来より幅広いニーズに応えられるように内容をアップデートしている点が特徴。

　「朝のとろったまチーズバーガー」は朝限定仕様で、レギュラーメニューだと「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（単品590円）に近い内容けど、それより手頃な価格で食べられるのが魅力と感じる。

　新生活の時期にもぴったり。モスで朝活、どうだろう！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧