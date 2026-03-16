モスバーガー、朝を強化！お手頃「とろったま」てりやきなど“しっかり系”メニューも登場

モスバーガーは3月18日から全国の店舗にて、朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルして発売する。

朝から「しっかり」も！朝モスに「バーガー」2種登場

モスバーガーでは、オープンから午前10時30分まで、朝食時間帯限定メニュー「朝モス」を展開している。

今回のリニューアルでは商品ラインアップを拡充。定番のテリヤキバーガーをモーニング仕様にアレンジした「朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」など、朝からしっかりと食べたい人向けの商品も追加する。

▲朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～

440円、ドリンクセット590円 ※ソイパティ変更＋20円

バンズにチーズとパティ、半熟風たまごをのせ、発売同日よりリニューアルされるテリヤキソースで仕上げた。パティは大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更可能。

▲朝の野菜バーガー ～オーロラソース～

390円、ドリンクセット540円 ※ソイパティ変更＋20円

さらに「朝の野菜バーガー」も発売。バンズにレタス、トマト、パティ、オニオンスライスをのせ、オーロラソースでさっぱりと仕上げたバーガー。野菜を手軽に摂れる、朝にぴったりの爽やかな味わい。こちらもソイパティに変更可能。

一部店舗でプレートメニューも。旧商品は終売

また、一部店舗限定で、サラダ、目玉焼き、ソーセージがのったプレートとトースト（ホイップバター付き）がセットのプレートメニューも新登場。トーストは単品でも注文可能。

▲朝モスプレート ＊店舗限定

460円、ドリンクセット610円

▲トースト ＊店舗限定

250円、ドリンクセット400円

なお、リニューアル商品の登場を受けて従来の「モーニング野菜バーガー」「モーニング野菜チーズバーガー」「ソイモーニング野菜バーガー」「ソイモーニング野菜チーズバーガー」は終売にとなる。

モスの朝食が強化、いろいろな需要に

今回のリニューアルでは、“朝外食強化"をうたっていて、従来より幅広いニーズに応えられるように内容をアップデートしている点が特徴。

「朝のとろったまチーズバーガー」は朝限定仕様で、レギュラーメニューだと「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（単品590円）に近い内容けど、それより手頃な価格で食べられるのが魅力と感じる。

新生活の時期にもぴったり。モスで朝活、どうだろう！

（※文中の価格はすべて税込）