このページの本文へ

これはおいしそう…ファミマ×ピエール・エルメ新作、マカロンにチョコタルトも

2026年03月18日 17時35分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

春らしい見た目もかわいいです！

　ファミリーマートは「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修商品の新商品3種を3月17日から全国の店舗にて発売中です。

コラボ第4弾は初のタルトとチルド飲料も

　ファミリーマートでは、2025年1月から「ファミマルSweets」の新しいスイーツシリーズとして、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のスイーツを過去3回にわたって発売し、いずれも人気を集めました。

　第4弾は、過去2回にわたって販売したマカロンサンドを新たにイチゴ＆バニラフレーバーで展開するほか、シリーズ初のタルトとチルド飲料を発売します。

▲「マカロン サンド　イチゴ＆バニラ」（268円）

　イチゴとバニラを合わせたマカロン。イチゴのさわやかな酸味と濃厚なバニラのハーモニーが楽しめるといいます。

▲「ザ・タルト　チョコレート＆コーヒー」（298円）

　チョコレートとコーヒーを合わせたタルト。濃厚なチョコレートガナッシュとなめらかなコーヒークリームの味わいを特徴としています。

▲「チョコレート＆ヘーゼルナッツドリンク」（330円）

　イタリア産のヘーゼルナッツペーストを使用したチョコレートドリンク。チョコレートのコクとヘーゼルナッツの華やかな香りがポイントだそう。

春らしいスイーツを探しているならぜひ

　ピエール・エルメ アンソロジーは、世界的に有名なパティシエであるピエール・エルメ氏のブランドを国内で展開しています。“古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈”するとテーマを掲げていて、今回の「マカロン サンド」も「ザ・タルト」も、クラシックなスイーツでありつつ新しい雰囲気が感じられますね。

　春らしい見た目でとってもかわいらしく、見ているだけでテンションも上がるスイーツたち。ファミリーマートで探してみたいです。

　なお、初のチルド飲料「チョコレート＆ヘーゼルナッツドリンク」で使用されているヘーゼルナッツとチョコレートは、ピエール・エルメ氏の大好きな素材だそう。そんなところも楽しみです。

　

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧