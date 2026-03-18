神？かっぱ寿司「食べ放題」、誕生月で全員安くなる

寿司チェーン「かっぱ寿司」では現在、70分制「食べ放題」を予約制で全店にて提供しています。



3月14日からは、土日祝限定で食べ放題が割引になるキャンペーン「お誕生日割」を実施中。



期間中は、誕生日月であることを証明できる身分証明書などを提示した人が同席している場合、本人を含む同一グループの中学生以上を対象に、食べ放題料金が土日祝価格より400円引きで提供されます。



食べ放題は店舗によりメニュータイプが2種あり、料金も異なりますが、3890円の場合3490円に、4190円の場合3790円になります（土日祝日価格）。



「お誕生日割」の実施期間は4月12日まで。



■かっぱ寿司 食べ放題「お誕生日割」概要

実施期間：3月14日～4月12日予定 ※土日祝のみ

内容：対象条件を満たした人に、本人および同席の中学生以上の全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円引きで提供

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

詳細：https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

予約：https://yoyaku.kappasushi.jp/

※食べ放題は事前予約制（当日予約は店舗で受付）

※割引適応は土日祝のみ

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可

※小学生は1990円、幼児無料

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円がかかる

70分制かっぱの食べ放題が400円安く

みんなで祝うほどお得に！

誕生日月の人が1人いれば、同じテーブルの人まで割引になるので、家族や友人と集まるきっかけとして利用できそうです。

週末の食事で「せっかくならみんなで寿司を食べに行こう」と気軽に計画しやすいのも魅力です。誕生日月の人が身近にいたら、ちょっとしたお祝いの食事として利用してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。