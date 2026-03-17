「ななチキ」110円引きも！ セブン6日間限定「揚げ物セール」が激アツ

セブン‐イレブンは3月20日～22日と、3月27日～29日に、全国の店舗で「揚げ物日替わりスーパーセール」を開催します。

このセールでは、人気の揚げ物メニューを日替わりで特別価格に設定します。1週目は140円、2週目は108円の均一価格で販売します。

1週目 3月20日～22日は

ななチキなど3品が日替わりで140円に！

1週目 3月20日～22日は、「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を、日替わりで特別価格140円で販売します。いずれも通常価格は250円なので、102円お得になります。

・【3月20日】ななチキ 通常250円→140円

11種類のスパイスをブレンドしたチキンです。鶏のドラム（下モモ）部位を使用し、外は軽い食感で中は肉汁を閉じ込めた仕上がりとされています。

・【3月21日】ザクチキ（魅惑のうま辛） 通常250円→140円

大きなパン粉に加えて小さなパン粉を組み合わせ、ザクザクした食感を感じられるように仕上げたチキンです。

衣の塩味の後に醤油や油分の旨味が広がり、スパイスが引き立つ「うま辛」さを感じられるといいます。

・【3月22日】揚げ鶏 通常250円→140円

衣を薄く仕上げることで肉の味を感じやすくしたチキンです。塩ベースの味付けで、鶏肉の旨味を引き立てる仕立てと紹介されています。

2週目 3月27日～29日は

ささみ揚げ（梅しそ）など3品が108円に！

2週目 3月27日～29日は、「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリカンドッグ」「お店で揚げたカレーパン」が日替わりで特別価格108円となります。

・【3月27日です】ささみ揚げ（梅しそ） 通常190円→108円

大葉と梅を組み合わせた揚げ物で、ささみを使用したメニューです。うどんやそばのトッピングとしても提案されています。

・【3月28日】アメリカンドッグ 通常150円→108円

外はサクッと、中はしっとりした生地が特徴のロングセラー商品です。衣には砂糖の甘みに加えてバニラの風味を加え、甘みに深みを出しているといいます。

・【3月29日】お店で揚げたカレーパン 通常160円→108円

専用のパン粉を使用した生地で、中はふんわり外はサクサクとした食感に仕上げたカレーパンです。

カレールウにはあめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用し、30種類以上のスパイスとブイヨンで煮込んだ野菜の旨味を凝縮したと紹介されています。

揚げ物が140円＆108円になる日替わり企画

セブン‐イレブンの人気ホットスナックが、週末限定でお得になる、かなりお得なセールとなっています。定番のチキンメニューからカレーパン、アメリカンドッグまで、日替わりで対象となるので、毎日通ってしまいそう。

なお、一部店舗では対象商品が異なります。売場で確認してください。

※対象商品（一部店舗）

3月20日：スパイスチキン

3月21日：BIGポークフランク

3月22日：スパイスチキンレッド

3月27日：ジューシー粗挽きソーセージ

3月28日：アメリカンドッグ

3月29日：からあげ串

※価格は税込み表記です。