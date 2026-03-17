ファミマ、生乳50％「いちごミルク」「国産牛乳アイス」発売　給食のない春休みに牛乳を

ファミリーマートは3月17日より、「春のおいしいいちごミルク」と「国産牛乳のミルクアイスバー」を全国の店舗で発売します。

春休みにむけて牛乳たっぷりの

「いちごミルク」「ミルクアイス」

「春のおいしいいちごミルク」と「国産牛乳のミルクアイスバー」は、農林水産省と一般社団法人Jミルクが進める官民共同プロジェクト「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同した取り組みの一環として展開されます。

学校給食が一時休止となる春休み期間は牛乳の消費が減少しやすいことから、牛乳を使用した商品を販売することで消費拡大を目指すとしています。



どちらの商品も生乳を50％使用しています。

▲春のおいしいいちごミルク 198円

生乳を50％使用したいちごミルクです。



栃木県産いちご果汁を使用し、隠し味として北海道産生クリームを加えることで、いちごとミルクのバランスのよい味わい。甘さは控えめに調整し、素材の風味を引き立てる仕上がりだそうです。



パッケージには牛のイラストをデザインし、「メイトー×ニッポンエール」のロゴが配置されています。

▲国産牛乳のミルクアイスバー 150円

国産牛乳を50％使用したミルクアイスバーです。



北海道産生クリームを配合し、ミルクのコクと牛乳本来の味わいを楽しめる仕立てで、製品中の乳原料はすべて国産のものを使用しています。

王道の組み合わせで、率直においしそう！

春休みの時期に合わせて、牛乳をたっぷり使ったドリンクとアイスが登場します。

いちごとミルクを組み合わせたドリンクと、シンプルなミルクアイスという王道の組み合わせで、率直においしそう！

コンビニで気軽に楽しめるミルク系スイーツとして、おやつやデザートに取り入れてみては？

※価格は税込み表記です。