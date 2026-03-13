「シティーハンター」のゲーム、やったことありますか 時代を感じる内容がGet wild and toughだぞ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

レトロゲームにはキャラクターゲームがいっぱい

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

今の若い人たちからするとちょっと意外かもしれませんが、昔はマンガやアニメがよくゲームになっていたんですよね。中でも「週刊少年ジャンプ」作品はその傾向が強く、「ドラゴンボールZ」はもちろん、「キン肉マン」「キャプテン翼」「北斗の拳」「聖闘士星矢」などが続々とゲーム化。「ファミコンジャンプ」というそのままなタイトルのゲームも出ました。

他にも、「忍者ハットリくん」「タッチ」「ゲゲゲの鬼太郎」「ルパン三世」「美味しんぼ」（！）などもゲーム化していたのですから、すごい時代ですよね。

ただ、当時のハード面の制約などもあり、ゲーム内容や難易度のバランスなどが極端で、「えっ？」という出来になっていたものもありました。そのせいか、「キャラゲーはクソゲー」なんて言われてしまう傾向も……。

「良いものもあれば、悪いものもある」という話でしかないのですが、キャラゲーはテーマがテーマだけにゲームをあまり遊ばない人たちでも話題になりやすいので、“変なゲーム”として語り継がれてしまう傾向が強かったのかもしれません。

さて、今回紹介するのは「シティーハンター -Switch」です。そう、「シティーハンター」もゲームになっているんですね。Amazonでは3,960円で購入できます。

時代を感じる内容だが、気軽に遊べるのはうれしい

1990年にサンソフトから発売されたPCエンジン版「シティーハンター」が、2026年に現行機で復活しました。PCエンジン版が発売された当時はグラフィックが美しく、キャラクターもよく動いていて、実に面白そうだった印象があります。

私がソフトを購入したのは2019年に「劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ」が公開された頃。「当時じゃないんかい！」と言われそうですが、“シティーハンター熱”が再燃し、家庭用で販売された唯一の公式ゲームであるPCエンジンのシティーハンターのソフトを購入したという流れ。

なんというか、作品に対する熱が高まった結果「ゲームソフトを購入する」という手段に出るのが、収集家の性だなあと思いますね。

基本的には2Dの横アクションなのですが、次から次へと敵キャラクターがプレイヤーに襲いかかってくる（アクションだからしょうがないとはいえ「こんなにいる？」とは思う）、当時の特撮で見たようなメタリック戦士がボスとして出てくる、セクシーな女性を見て体力を回復するなど、時代を感じる内容ではあります。

シティーハンターといえば不朽の名曲である主題歌「Get Wild」を思い出す人も多いでしょうが、このゲーム内容は少々ワイルドでタフすぎる気もしますね。ちなみにゲーム本編では権利の関係などもあってか「Get Wild」は流れないのですが、今回の復刻版ではオープニングから聴けますよ。

操作感にもちょっとクセがあり、令和の今になって遊ぶと戸惑う部分もちらほら。とはいえ、現在ではプレミア価格になってしまっているソフトが復活し、気軽に遊べるようになったのはとても嬉しい。40周年を迎えたシティーハンター、完全新作のゲームも出てくれれば……などとも思っています。

レトロゲームは海外でも人気が出てきており、国内の在庫がどんどん減っているのだとか。「プレイしたくても、見つけられない」ということもよくあるので、今後も希少なソフト復刻には期待していきたいですね。