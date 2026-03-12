スクウェア・エニックスは3月11日、Nintendo Switch用ソフト「スーパーマリオＲＰＧ」のサントラが、「第40回 日本ゴールドディスク大賞」の“サウンドトラック・アルバム・オブ・ザ・イヤー”を受賞したと発表。

本大賞は、2025年1月1日～2025年12月31日の期間中に、“いま日本で最も親しまれているアーティスト・作品”を選出するもの。そのほかの部門では、アーティスト・オブ・ザ・イヤーに「Snow Man」、ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロードに米津玄師さんの「Plazma」などが選ばれている。

この発表に作曲家の下村陽子さんも「わぁぁぁぁめっちゃ嬉しいです。皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！！」とコメント。

ユーザーからは「めちゃおめでとうーー！」「ビッグニュース過ぎる」「通勤でいつも聴いてます」「30年前の作品がいま評価されるってすごい」「これからも応援します！」と賛辞の嵐となっていた。

「スーパーマリオRPG」のサントラは、Nintendo Switch版で新たにアレンジされたBGMを収録したCD「スーパーマリオRPG Original Soundtrack」とアナログレコード「スーパーマリオRPG Original Sound Vinyl Box」、そして1996年のスーパーファミコン版と2023年のNintendo Switch版の両BGMを収録した豪華版「スーパーマリオRPG Original Sound Box」の計3形態で2025年4月にリリース。

スクウェア・エニックスe-STOREなどで購入できるので、この機会に聴いてみてはいかがだろうか。

