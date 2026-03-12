ディースリー・パブリッシャーは3月12日、ニンテンドーeショップにて、同社のNintendo Switch 2やNintendo Switchのダウンロードソフトが最大84％オフで購入できる「スプリングセール」を開催。セール期間は、2026年4月1日まで。

今回のセールでは、DLC全部入り『ゼンシンマシンガール』デラックスエディションが過去最大割引。まもなく付属終了の早期特典コスチューム2種（※1）をお得に入手できるラストチャンスなので、お見逃しなく。

さらに癒しのプチゲーム集『お文具といっしょ ユルっとポチっと遊びましょ』が初セールに。そのほか『デジボク地球防衛軍2』『THE ヤンキーブラザー』『ドラゴンドリル 小1＆小2』が過去最大割引となっている。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のリストか、セールページを確認してほしい。

※1）早期特典「お姉チャンバラORIGIN 彩の戦闘服／咲の制服」は2026年4月23日まで付属します。「彩の戦闘服」はデラックスエディション限定特典です。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトル（一部）

●『ゼンシンマシンガール デラックスエディション』

9460円 → 6140円（35％オフ） 過去最大割引

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029725

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『お文具といっしょユルっとポチっと遊びましょ』

2500円 → 2250円（10％オフ） セール初登場

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096895

© お文具 ／ 講談社

©2025 D3PUBLISHER

●『デジボク地球防衛軍2（略）Deluxe Edition』

8980円 → 3950円（56％オフ） 過去最大割引

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000020926.html

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

●『THE ヤンキーブラザー』

2000円 → 400円（80％オフ） 過去最大割引

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069576

©2025 ZOC ©2025 D3PUBLISHER

■全セールタイトルリスト