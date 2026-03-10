手のひらサイズなのにギガビット対応、USB Type-C給電の5ポートハブ登場

サンワサプライは3月10日、1000BASE-T対応の小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売した。価格は5,720円。

LAN-GIGAC503BKは、そのコンパクトなデザインにより省スペースでの設置が可能なスイッチングハブである。製品は約幅88×奥行52.5×高さ24mm、重量は約56.6gで、狭いスペースにも適している。さらに、USB Type-C給電方式を採用し、電源確保が難しい場所でも柔軟に利用できる。

このハブは5つのポートを備えており、1系統のLANケーブルを4つに分配して同時接続可能だ。さらに、ループ障害の際はLEDランプが低速点滅して知らせる機能も備えている。また、AUTO-MDIX機能によりストレートケーブルとクロスケーブルを区別せず接続可能で、AUTO-Negotiation機能により接続機器に応じた通信速度を自動で設定する。

給電に使えるUSB Type-C-Aケーブルは1mの長さで、スムーズに設置可能だ。本体には壁掛け用の穴も備わり、机上スペースをとらずに設置できる。ファンレス設計で静音性にも優れており、静かな環境でも快適に使用できるという。