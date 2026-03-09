かわいいカラー×ジェル素材　Kensington「Duo Gel リストレスト」登場

アコ・ブランズ・ジャパンは、Kensingtonブランドの新製品「Duo Gel リストレスト」シリーズを3月13日に発売する。全8製品からなるこのシリーズは、快適な使用感とカラフルでスタイリッシュなデザインを兼ね備えた商品だ。

Kensingtonの「Duo Gel リストレスト」シリーズは、オフィスや家庭でのPC使用時に手首を優しくサポートすることを目的としている。やわらかいジェル素材が採用されており、手首の形にしっかりフィットすることで負担を軽減。また、通気性の高い構造を持つため、長時間の使用でも蒸れにくい設計となっている。デザイン面では、「ストロベリーミルク」と「ミントグリーン」の2色展開で、デスク周りを彩る。

アルコールや消毒剤での拭き取りに耐える耐久テストもクリアしており、清潔さを保ちながら使用できるという。MIL-STD-810H Method 504.3規格に準拠したこの耐久性により、メンテナンスが頻繁に必要な環境でも安心して使うことができる。

発売モデルは、キーボード用とマウス用の2種類があり、それぞれ「ストロベリーミルク」と「ミントグリーン」、ならびに「ストロベリーミルク ループ」と「ミントグリーン ループ」から選べる。価格はキーボード用が3,980円、マウス用が2,980円。なお、特定のモデルはAmazon限定販売となる。