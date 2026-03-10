スマホもPC周辺機器もまとめて充電　最大9台対応の電源タップ

サンワサプライは、「電源タップ・700-TAP093W」を発売した。この製品は、PD20Wの急速充電に対応し、最大9台の機器を同時に充電可能な直挿しタイプの電源タップだ。価格は2,619円（税抜）。

700-TAP093Wは、直挿しタイプの電源タップで、AC6個口とUSB3ポート（Type-C×1、USB-A×2）を備えている。これにより、スマートフォン、タブレット、パソコン周辺機器など、最大9台の機器の同時充電が可能だ。特に注目したいのは、20WのPower Delivery（PD）に対応したType-Cポートで、PD対応機器の急速充電を実現する。

この電源タップの設計はケーブル不要の直挿しタイプで、デスク下や限られたスペースでもすっきり配線できる特徴を持つ。本体サイズは幅40×奥行120×高さ30mm、重量は約110gとコンパクトで、旅行や出張時にも気軽に持ち運べるのが魅力だ。また、プラグ部分は180度スイングするため、収納や持ち運びも簡単である。

トラッキング火災防止のために絶縁キャップを備え、安全性にも十分に配慮されている。電源タップの根元に設置されたこの構造は、ホコリが溜まりやすい場所でも安心して長期間使用可能だ。日常的に安全かつ効率的に充電を行いたいというニーズをしっかりと満たすアイテムだといえるだろう。