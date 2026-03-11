フィギュアが“死角なし”で見える！ 柱をなくした「ピラーレスフィギュアケース」

ビーズが手掛けるゲーミング家具ブランド「Bauhutte」は、フィギュアの造形美を余すことなく堪能できる「ピラーレスフィギュアケース BHS-50C」を発売する。価格はオープンプライスで、参考価格は12,480円となる。

卓上設置に特化した「ピラーレスフィギュアケース BHS-50C」は、視界を遮る柱を排除したユニークな設計により、どの角度から見てもクリアな視界を提供する。天面、底面、奥側2面の合計4面にミラーを配置し、背面の魅力を映し出すことができるという。このケースは、ホコリの侵入を防ぐためのマグネット式密閉構造を採用しており、フィギュアを長期間美しい状態で保てるのが大きな強みである。

さらに、新設計の「PC上ラック」との組み合わせで、デスク上の空間を最大限に利用することができる。本ラックは4月上旬に発売予定で、PC本体上のスペースを有効活用したいユーザーにとって絶好のアイテムとなる。

加えて、「ピラーレスフィギュアケース BHS-50C」はスタッキング構造を採用しており、上下左右に反転させることができるため、限られたスペースを最大限に活用し、多段ディスプレイを可能にする。滑り止めシリコン足も付属しており、デスクへの傷を最小限に抑えつつ、安定した設置を実現する。

このフィギュアケースは、フィギュア愛好家やコレクターにとって、デスク上に理想的なディスプレイ環境を構築するための必須アイテムとなるだろう。