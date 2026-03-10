AC＋USBで5台充電、65W PD対応の超薄型電源タップ

サンワサプライが運営する直販サイト『サンワダイレクト』にて、GaN採用の電源タップ「700-TAP092BK」が発売された。厚さはわずか18mmで、5台同時充電が可能である点が注目されている。価格は5,255円（税抜）。

「700-TAP092BK」の最大の特長は、ノートパソコンの電源アダプターと共にバッグに収納してもかさばらない、厚さ約18mmの超薄型設計にある。旅行や出張時にもコンパクトで持ち運びしやすく、いつでもどこでも必要な電源を確保できるスマートなアイテムだ。

最大65WのUSB Power Delivery出力に対応し、ノートPCやタブレットといった高消費電力デバイスの高速充電を可能にしている。このため、外出先でも電源確保に困ることがなく、効率的に作業を進められる。Type-C×2ポートとUSB-A×1、ACコンセント2口を備え、スマートフォンやイヤホンなど複数デバイスの同時充電もこなせる。

安全面にも配慮しており、AC差込口には安全シャッターを採用してホコリの侵入を防ぎ、雷ガード機能で接続機器を保護する。スマートICが各機器に最適な電流を自動供給し、利便性と安全性を両立している。