ランチブッフェ880円→500円！アイスもデザートも好きなだけ【5日間限定】

焼肉チェーン「かみむら牧場」は3月23日～27日の5日間、「肉の日」企画として「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」を全国11店舗で実施します。

期間中は平日11時～16時のランチタイムに、お得な焼肉ランチとランチビュッフェを特別価格で提供します。

焼肉ランチ2品が1241円！

ランチビュッフェが500円に！

かみむら牧場では11時から16時の時間帯に、ランチメニューを提供しています。



今回の企画では、人気の焼肉ランチ「人気の中落ちカルビランチ」「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を通常1408円のところ、1241円（税抜1129円）で販売します。対象のランチは、ご飯のお替りが無料です。

さらに同期間には、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーが楽しめる「KAMIMURAランチビュッフェ」も通常880円のところ、特別価格の500円で提供します。なお、このビュッフェは定食を注文した人に限り利用できます。

■3月肉の日「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」企画 概要

対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

販売期間：3月23日～27日

内容：

・人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

・特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

※対象ランチに限り、ご飯は何杯でもお替り無料

・KAMIMURAランチビュッフェ フルセット 通常880円→500円

※小学生以下は通常価格440円→250円、幼児以下は無料

※定食を注文した場合に限り利用可能

焼肉ランチもビュッフェもお得な5日間

焼肉ランチが1129円、さらにサラダやアイス、ドリンクまで楽しめるビュッフェが500円というのは、かなり魅力的！ ランチタイムに焼肉を楽しみながら、サラダやデザートまで気軽に味わえるのはうれしいポイントです。

期間は5日間限定なので、タイミングが合えば立ち寄ってみたくなる企画です。焼肉ランチとビュッフェを組み合わせて、少しぜいたくなランチタイムを楽しんでみては？

※価格は税込み表記です。