うまそ…台湾の人気店「麻膳堂」監修　明星「麻辣牛だし麺」これは気になる

明星食品は3月30日、「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」を全国で発売します。300円。

台湾の人気店監修「麻辣牛だし麺」

台湾で4店舗を展開する人気店「麻膳堂」が監修したカップ麺です。麻膳堂は2024年に日本へ初上陸し、東京・根津の店舗で本場の味を楽しめると評判だそうです。

「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺」は、麻膳堂の看板メニュー「麻辣牛肉麺」をイメージして開発。牛の旨みと麻辣の辛みを組み合わせたスープが特徴とされています。

麺はしっかりとした食感で食べ応えのある仕立て。スープはビーフをベースに、赤唐辛子、生姜、にんにく、花椒、カルダモン、シナモン、クミンなどの香辛料を加えた醤油スープです。10種類以上の香辛料を使用し、牛の旨みと麻辣の辛みが調和した味わいを再現したといいます。

別添の特製調味油には、ビーフオイルと麻辣オイルを組み合わせた調味油を使用しています。

具材には牛肉風大豆たんぱく加工品のほか、チンゲン菜、ごま、斜め切りねぎを合わせています。

スパイス香る旨辛スープが気になる

「牛肉麺」は台湾の国民食ともいわれています。今回はこの牛肉麺に着目して商品化しています。

スパイスを使った麻辣スープと牛だしの組み合わせは、手軽に楽しめるアジア系ラーメンとして注目です。自宅で気軽に台湾グルメ気分を味わえる商品として、試したくなりますね。

※価格は税込み表記です。