【残り6台の商品も！】AMD Ryzen 7＋RTX5070の高性能PCがセール中／ FRONTIER「春の特選セール」

FRONTIERは、3月13日15時までの期間限定で「春の特選セール」を開催中だ！ハイエンドユーザー向けの「Ryzen 7 9700X」と「GeForce RTX 5070」を搭載した【FRGHLMB650/WS0216】を、価格284,800円で提供する。このPCは、ゲームから動画編集まで幅広いクリエイティブな用途に適した高いコストパフォーマンスを誇る。



特に注目のモデル【FRGHLMB650/WS0216】は、空冷CPUクーラー（CPS RT400-BK）や32GB DDR5メモリ、1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】の装備で安定したパフォーマンスを実現する。また、静音電源750W ATX電源が搭載されており、ゲーム中のノイズを軽減する。さらに、NVIDIA『バイオハザードレクイエム』のバンドルキャンペーン対象でもあり、ファンにとっても魅力的な選択肢だ。

クリエイティブ用途にも対応するこのモデルに対し、重量級のゲームプレイを希望するユーザーには「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載する【FRGHLMB650/WS12100】がぴったりだ。このPCは19台限定で価格324,800円で提供され、AMD『紅の砂漠』バンドルキャンペーンやAMD RYZENトートバッグのプレゼントも含まれている。

セール期間中には、これらのモデル以外にも初めてのパソコン選びに適したエントリーモデルや限定特典付きモデルも多数用意されている。いずれのモデルも数量限定となっているため、興味のある人はお早めにFRONTIERダイレクトストアを訪問することをお勧めする。